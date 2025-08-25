El insólito detalle que llamó la atención de todos en la media maratón de Buenos Aires

En redes sociales, el evento deportivo se convirtió en tendencia por un por detalle totalmente inesperado de la famosa carrera.

La Media Maratón de Buenos Aires fue tendencia en las redes sociales este fin de semana, pero no solo por el récord de corredores. La carrera, oficialmente organizada y sponsoreada por la firma alemana, Adidas , terminó convertida en escenario de una jugada de marketing inesperada : Nike se adueñó de la atención con una intervención a la ciudad porteña que se volvió viral.

Desde la Facultad de Derecho hasta el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, los participantes fueron acompañados por enormes carteles rojos con mensajes motivacionales de la marca de la pipa. Frases como “No corriste acá solo para llegar hasta acá”, “No va a ser fácil, pero va a ser épico” o “Agrandate que podés” se transformaron en el combustible extra para miles de corredores que participaron de la media maratón.

El detalle no menor: el sponsor oficial de la media maratón era Adidas, que quedó opacado frente a su histórico competidor. En marketing se lo conoce como “marketing de guerrilla”: una estrategia sorpresiva y de alto impacto que aprovecha un escenario masivo para desplazar al rival.

Increíble como Nike se infiltró en la media maraton de Buenos Aires de Adidas. Felicitaciones al equipo de marketing. pic.twitter.com/wnb4TLu7R9 — Ivo (@cogollitivo) August 24, 2025

En redes sociales, los videos de la maratón se replicaron con miles de comentarios que aplaudieron la movida de Nike. “Brillante lo que hicieron dentro de una carrera de Adidas. Todo Buenos Aires con carteles motivadores. Pero tooodo Buenos Aires, no una esquina. Aplausos”, escribió un usuario. Otro agregó: “En un evento en el que hay que poner el cuerpo, es fundamental la experiencia integral. Eso hizo Nike”.

Adidas vs Nike: la tremenda guerra marketinera del fin de semana

Cabe aclarar que los carteles de Nike se encuentran desde hace tiempo esparcidos por Buenos Aires. Sin embargo, una vez que se hizo público cuál sería la ruta de la maratón, desde la firma estadounidense decidieron cambiar la ubicación de los carteles, y los mensajes dentro de ellos, para que combinen perfectos con la maratón que estaba auspiciada por Adidas.

Con la firma alemana encargada de la organización de la carrera, y todo lo que eso facilita la publicidad de la marca alemana dentro del evento, desde Nike se las tuvieron que ingeniar para captar la atención de los participantes y espectadores. Y no sólo eso, sino que su publicidad forme parte del evento.

REVIVIÓ EL MARKETING - NIKE LE DECLARÓ LA GUERRA A ADIDAS

Ayer se corrió la media maratón de Buenos Aires, una de las carreras más esperadas del año, sponsoreada por Adidas, quienes no se esperaban la estrategia planteada por Nike:

El branding propuesto por Adidas para la… pic.twitter.com/Xe30x02GRE — Mateo Maffia (@MaffiaMateo) August 25, 2025

Y es aquí dónde se vio el gran golpe por parte de la marca estadounidense. Entre tanta frases motivacionales, muchos participantes de la maratón eligieron publicar imágenes de ellos en acción con los carteles publicitarios de Nike de fondo. El resultado era bastante seductor porque las frases elegidas por el equipo de marketing de la pipa combinan muy bien con el espíritu del running y el atletismo.

De esta manera, y de forma inesperada, la maratón de Buenos Aires se convirtió en el campo de batalla de otro capítulo más de la guerra de marketing que enfrenta a dos grandes marcas, Adidas y Nike. En esta oportunidad, la victoria fue para la marca estadounidense que se llevó todos los elogios por parte del público. Cómo es sabido, cuándo una marca es burlada de esa forma suele tomar cartas en el asunto así que será interesante ver cómo responderá el equipo de marketing de la firma alemana.