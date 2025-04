Escándalo en Brasil: la trama de las apuestas que quedó metido el Flamengo

Bruno Henrique es seguido de cerca por la Justicia. Además, la familia del jugador fue denunciada y hasta se han presentado como pruebas capturas de conversaciones de WhatsApp entre él y su hermano. Allí, el jugador le anticipa que se hará amonestar frente a Santos, para que apueste en dicho encuentro.

bruno henrique.png

Tanto Bruno Henrique como su hermano Wander Nunes Pinto Júnior enfrentan cargos por violar el artículo 200 de la Ley General del Deporte de Brasil, con penas que pueden ir de dos a seis años de prisión. Además, acusaciones de fraude que podrían conllevar entre uno y cinco años de encarcelamiento. Otros familiares también han sido denunciados por esto mismo junto un grupo de seis personas cercanas a Wander.

El respaldo de su club

Desde el club cariora se expresaron respecto del escándalo en que se ve envuelto su futbolista: "Flamengo no ha sido notificado oficialmente por ninguna autoridad pública sobre los hechos que han sido reportados por la prensa sobre el deportista Bruno Henrique".

"El Club está comprometido con el cumplimiento de las reglas del juego limpio en el deporte, pero también defiende la aplicación del principio constitucional de presunción de inocencia y del debido proceso, con énfasis en el procedimiento contradictorio y la plena defensa, valores que sustentan el Estado democrático de derecho", sentenció el club oriundo de Río de Janeiro.

La palabra de Filipe Luis, DT de Flamengo

En medio del escándalo que involucra a Bruno Henrique, investigado por presuntamente hacerse amonestar para beneficiar a un grupo de apostadores, el director técnico fue consultado sobre el delantero. "Lo único que pedimos es la presunción de inocencia, una persona con derecho a defenderse de las acusaciones. Su actitud es la de una persona completamente tranquila. Hoy salió al campo, fue compañero de sus compañeros, amigo de sus amigos. Mientras esté disponible, es un jugador muy importante", explicó.

Por otro lado, dejó una interesante reflexión. "He recibido varias ofertas para anunciar casas de apuestas, pero no lo hago porque sé el daño que causa a quienes apuestan. La adicción es una droga, por desgracia. No entendemos realmente el daño que le está causando a tanta gente", recalcó. "De joven veía la Fórmula 1 con mi padre y todos los coches tenían anuncios de cigarrillos. Hoy en día eso ya no es posible. Dentro de 20 años miraremos atrás y veremos que todos los equipos anunciaban casas de apuestas", concluyó.