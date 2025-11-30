Escándalo: la violencia de los hinchas de Deportivo Madryn tras el ascenso frustrado a Primera

Los fanáticos del elenco chubutense irrumpieron en el campo de juego cuando el global favorecía a Estudiantes de Río Cuarto. El árbitro Facundo Tello, de desempeño impecable, lo terminó antes.

Tras una escandalosa temporada, el derrotero de Deportivo Madryn tuvo su punto final en la Patagonia: empató 1-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto y, gracias al 0-2 en la ida, no pudo ascender a la Primera División , un reconocimiento que sí alcanzó su rival. Más allá del resultado, el pleito debió culminarse antes de tiempo debido a un nuevo episodio de incidentes dentro del estadio. El ganador, de hecho, tuvo que retirarse de la cancha y no pudo celebrar.

En el Abel Sastre, sin haber podido asimilar la caída, los fanáticos del Aurinegro invadieron el campo de juego y arrojaron proyectiles , con la intención de suspender el pleito. Por supuesto, el árbitro Facundo Tello decidió finalizar el compromiso antes de que se cumpliera el tiempo añadido e interrumpir la violenta iniciativa de los barras: fue una de las tantas determinaciones acertadas del juez, que llevó a cabo una impecable tarea.

Pese a las reticencias que se habían instalado en la previa, el colegiado falló correctamente en la gran mayoría de las situaciones que se produjeron durante el picante duelo. Al encargado de impartir justicia le tocó expulsar a Federico Recalde por doble amarilla y el local se quedó con un hombre menos, lo que le impidió ir en busca del segundo tanto que le permitiría conseguir el tan ansiado boleto a la élite.

¡GOLAZO DE TIJERA PARA DEPORTIVO MADRYN!

Extraordinaria definición de Luis Silba que elaboró una verdadera obra de arte para marcar el 1-0 del Aurinegro que ahora pierde 2-1 en el global ante Estudiantes (RC).



— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) November 30, 2025

La conquista llegó a los 18 minutos del segundo tiempo, cuando Luis Silba definió de manera extraordinaria con una tijera para poner el 1 a 0 a favor del conjunto patagónico. La pirueta fue tan potente que incluso el golero Braian Olivera no tuvo tiempo para tirarse. Sobre el cierre, y en una ráfaga, el León del Imperio empardó de la mano de Agustín Morales y cimentó las bases de un hito.

¡EMPATÓ EL LEÓN DEL IMPERIO!

A los 85', Morales puso el 1-1 ante #Madryn y el 3-1 en la final del reducido.



— TyC Sports (@TyCSports) November 30, 2025

Una temporada llena de escándalos para Deportivo Madryn

Cabe destacar que el equipo comandado por el Tano Gracián había quedado en primer lugar de su zona y disputó la final por el primer boleto a la Liga Profesional, pero acabó cayendo ante Gimnasia de Mendoza por penales: ganaba hasta los 94', cuando Facundo Lencioni convirtió un penal bien cobrado. El cuadro de Chubut fue señalado durante toda la temporada como uno de los protegidos de Claudio "Chiqui" Tapia, al haber sido beneficiado por polémicas decisiones arbitrales.

BATALLA CAMPAL EN LA PATAGONIA

Tras el final del partido en el que Deportivo Madryn derrotó 1-0 a Deportivo Morón, hubo fuertes cruces con golpes de puño incluidos entre los futbolistas y también, de los jugadores visitantes con la policía. #AscensoEnDSPORTS



— DSPORTS (@DSports) November 16, 2025

En las semifinales del Reducido, contra Deportivo Morón, el DT del Gallito Walter Otta fue suspendido para la vuelta por haber realizado declaraciones contra las autoridades de la entidad madre del fútbol argentino, aunque jamás se comprobó su veracidad. Al término de aquel compromiso -pasó Madryn por ventaja deportiva luego del 1-1 global, aunque los de PBA fueron perjudicados-, la Policía reprimió al plantel y cuerpo técnico del equipo bonaerense.