Deportes La Mañana Histórico: Estudiantes de Río Cuarto bajó a Deportivo Madryn y ascendió a la Primera División

El elenco cordobés igualó 1-1 en la Patagonia y, tras el 2-0 a favor en la ida, jugará en la máxima categoría después de cuatro décadas.







Desde el inicio se vio un desarrollo parejo, aunque el León del Imperio generó la primera situación clara a los 20 minutos, cuando Bonnín evitó el gol con una atajada determinante. Minutos más tarde comenzaron las amonestaciones: Diego Martínez vio la primera tarjeta para Madryn, mientras que en el equipo cordobés fueron advertidos Sergio Ojeda y luego Juan Antonini. Antes del descanso, los cordobeses volvieron a estar muy cerca de abrir el marcador, pero otra vez no lograron concretar.

El primer tiempo terminó sin emociones y ambos equipos realizaron variantes para el complemento. El tanto inicial llegó a los 18 minutos del segundo tiempo, cuando Luis Silba definió de manera extraordinaria con una tijera para poner el 1 a 0 a favor del conjunto patagónico. La pirueta fue tan potente que incluso el golero Braian Olivera no tuvo tiempo para tirarse. El tanto modificó el ritmo del partido y obligó a los de Iván Delfino, aún favorecidos por el global, a replegarse a la espera de un eventual contraataque.

En ese contexto, la visita tuvo una oportunidad inmejorable para empardar cuando el ex River Agustín Fontana quedó mano a mano frente al arquero, pero desperdició de manera insólita la ocasión: desvió su disparo por encima del travesaño. En la acción posterior, Federico Recalde le cometió infracción a Agustín Morales y Facundo Tello le mostró la segunda amarilla, por lo que Madryn se quedó con un hombre menos.