Fausto Inostroza, el neuquino del beach vóley que comparte los Panamericanos Junior con su familia

El neuquino es uno de los representantes nacionales en el evento que se desarrolla en la capital de Paraguay.

Este lunes debutó otro de los neuquinos que forman parte de la delegación argentina en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Se trata de Fausto Inostroza, quien junto a su compañero González están en carrera por las medallas en el beach vóley masculino, luego de una caída y una victoria en el comienzo de su participación.

La felicidad por competir se potencia para el representante provincial, ya que cuenta con el apoyo de su familia que viajó a Paraguay para acompañarlo.

En el primer partido de la fase de grupos, González e Inostroza cayeron 2-0 (21-16, 21-11) frente a Basey/Hurst de Estados Unidos, en un partido donde los favoritos eran los norteamericanos. "Estados Unidos es uno de los candidatos, viene de jugar muchos torneos importantes afuera. A nivel mundial es uno de los mejores. Costó al principio. Sabíamos que era un partido difícil y no pudimos tener nuestro mejor desempeño, pero bueno, siempre cuesta el primer partido", dijo a Sergio Dovio.

El arbitraje fue polémico, con varios fallos protestados por los argentinos. "La verdad que sí, eso fue un plus. Tratamos de no engancharnos, pero era inevitable no ir a quejarse porque las dudosas siempre fueron para Estados Unidos. Todas las divididas fueron para ellos", advirtió el neuquino.

fausto inostroza beach vóley- fotos sergio dovio (5) Fotos de Sergio Dovio para LMNeuquén.

En el segundo turno, fue victoria 2-0 (21-9 y 21-16) ante Jiménez/Bowen de Ecuador.

"Este era una partido clave para asegurarnos un paso a octavos de final. Mañana vamos contra Cuba, si ganamos tendríamos un cruce accesible para pasar a semifinales. Así que muy contentos por el triunfo de hoy", afirmó Inostroza.

fausto inostroza y compañero vóley-sergio dovio Fotos de Sergio Dovio para LMNeuquén.

"Tenemos expectativas, mañana terminamos el grupo. Trataremos de dejar a Argentina en lo más alto. Físicamente es jodido, porque jugamos dos partidos con mucho calor. Descansar y volver a entrar en calor es jodido. Pero el día estuvo increíble, si bien hace calor, muy contento", declaró el pibe de Neuquén.

Este martes seguirán su participación frente a Cuba buscando un triunfo más que los ponga en un buen cruce en busca de las medallas.