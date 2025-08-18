El llanto de Neymar que se volvió viral tras la goleada que sufrió su equipo

Santos perdió como local por 6 a 0 ante el Vasco da Gama y las imágenes del ídolo brasileño llorando dieron la vuelta al mundo.

El Santos perdió por 6 a 0 ante el Vasco da Gama en una nueva jornada del Brasileirao . La imagen de Neymar retirándose del campo de juego inundado en lágrimas reflejó lo ocurrido en el choque entre su equipo y el Vasco, duelo trascendental por la permanencia en la primera de Brasil. El elenco paulista venía en franca levantada, pero sufrió esta dura derrota en condición de local ante los cariocas.

Philippe Coutinho, ex compañero y amigo de Ney (se abrazaron y dialogaron animadamente antes del encuentro) convirtió dos goles. Lucas Piton, David Correa da Fonseca, Rayan y Tche Tche firmaron las otras conquistas de la goleada que dio el conjunto de Río de Janeiro, que alcanzó a Santos en la tabla de posiciones (con 19 puntos) y ambos elencos quedaron a apenas a dos unidades de la zona de descenso. Un presente preocupante y un resultado sorprendente.

El primer tanto del vencedor se dio en el primer tiempo. Fue luego de esa conquista cuando los santistas, que supieron disfrutar de la época dorada de Pelé, pudieron empatar. Luego, Vasco remató el cotejo con una ráfaga de cinco goles en 16 minutos.

Neymar SE FUE LLORANDO DE LA CANCHA luego de ser goleado ¡0-6! como local.

La reacción desconsolada de Neymar, quien luego de una racha eterna de lesiones venía ganando continuidad, no fue la única que se transformó en tendencia en las redes sociales. Es que los fanáticos, ante la pobre exhibición que estaba ofreciendo su equipo, decidieron realizar una particular protesta en la tribuna: se giraron y les dieron la espalda al espectáculo, en un video que se hizo rápidamente viral. Hubo más: los aficionados pidieron la destitución del entrenador Cleber Xavier, que finalmente ocurrió minutos después de la oprobiosa derrota.

Las palabras de Neymar y las reacciones a la goleada que sufrió Santos

“Santos comunica la salida del técnico Cleber Xavier; el club agradece al técnico sus servicios y le desea suerte en su futura carrera”, informó el Santos en sus redes sociales. Pero los hinchas no solo exigieron renovación en el banco, sino que pidieron por el regreso del entrenador argentino Jorge Sampaoli a la función. El DT estuvo negociando en las últimas semanas, pero no hubo acuerdo.

“Es inadmisible perder los tres puntos aquí, tenemos que ser protagonistas. Con respeto a Vasco, era un partido para tres puntos. Tuvimos muchos problemas defensivos”, se quejó Marcelo Texeira, presidente del club.

Los hinchas de Santos SE PUSIERON DE ESPALDAS a la cancha a modo de protesta.



Esta imagen es histórica.

“Estoy decepcionado totalmente con nuestro juego. La hinchada tiene el derecho de hacer todo tipo de protestas, obviamente sin recurrir a la violencia. Pero insultar y ofender hoy está permitido. Siento mucha vergüenza, nunca había pasado por esto en mi vida. El llanto es de rabia, de todo. Lamentablemente no consigo ayudar. Hoy fue una mierda, esa es la realidad", fue el descargo de Neymar, de 33 años, tras el partido.

“Es una vergüenza jugar así con la camiseta del Santos. Todos tienen que apoyarse en la almohada, ir a casa y pensar qué quieren hacer. Con la actitud de hoy, si vamos a repetir lo que hicimos en el campo, ni siquiera hace falta volver”, concluyó. El conjunto paulista tendrá revancha ante el Bahía el próximo 24 de agosto, por el Brasileirao.