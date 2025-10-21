Gustavo Costas y las dudas de Racing para visitar a Flamengo

El entrenador de la Academia recupera lesionados de cara a la ida de semifinales a disputarse en Brasil.

Racing Club de Avellaneda visitará a Flamengo en Rio de Janeiro el miércoles 22 de octubre por el partido de ida de las semifinales de la CONMEBOL Libertadores y Gustavo Costas comienza a recuperar piezas claves en el equipo titular. La Academia ya palpita uno de los partidos más importantes de su historia y el entrenador sabe que no puede dejar escapar ningún detalle.

Los últimos lesionados que están en duda son: Juan Nardoni, Gabriel Rojas y Santiago Sosa. Según informaron los periodistas especializados en el día a día de Racing, Nardoni, que ya entró a la par de sus compañeros, irá desde el arranque en Brasil.

En cuanto a Rojas, el miércoles se cumplen once días de la lesión frente a Banfield, por lo que está haciendo un esfuerzo gigante para estar en la ida en el Maracaná. En caso de jugar, correrá un riesgo enorme de tener una nueva molestia y no estar disponible para la vuelta. Finalmente, Sosa, que sufrió una distensión muscular ante River en la Copa Argentina, llega al partido pero sin prácticas junto a sus compañeros.

Habrá que estar atento a los últimos entrenamientos para saber si Costas sorprende en el XI inicial. Por ejemplo, intentando evaluar alternativas ante diferentes escenarios, en la práctica de fútbol formal del lunes, el técnico ensayó con un cambio de sistema y sorprendió con algunos nombres. Cuando se espera que juegue Facundo Mura en el lateral derecho y Tomás Conechny de extremo, el técnico colocó a Gastón Martirena y a Duván Vergara.

Después del entrenamiento matutino de este martes, el plantel almorzará en el club y a las 15 la delegación partirá en un vuelo hacia Río de Janeiro. Allí quedara alojada en el hotel Windsor Tijuca, a la espera del partido que comenzará a las 21.30 en el Maracaná.

El equipo titular de Racing ante Flamengo sería: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny o Duván Vergara y Adrián Martínez.

La emoción de Gustavo Costas por la convocatoria de Cambeses a la Selección: "Se me caían las lágrimas"

Gustavo Costas no ocultó su emoción al hablar de la convocatoria de Facundo Cambeses para jugar con la Selección argentina. En el último tiempo el entrenador tomó una difícil decisión con su rol en el equipo al sentar en el banco de suplentes a Gabriel Arias y darle la oportunidad al jugador que tuvo paso por Banfield.

Fue un acierto para el entrenador de Racing que no se mostró preocupado por la ausencia suya durante la convocatoria en el seleccionado y expresó toda su felicidad. "Federico, mi hijo, en el grupo del Cuerpo Técnico lo puso y se me caían las lágrimas, de verdad. Porque estaba en deuda con él, aparte hizo muchísimo para venir acá. Él sabía que venía de suplente, porque yo se lo había dicho", dijo Costas.

"La verdad que me pone muy contento, se lo merece. Es un chico que se lo merece y la verdad que estamos feliz por lo que le está pasando, además mantuvo el arco en cero de nuevo", dijo y agregó: "Está pasando un momento hermoso, le llegó todo una cosa atrás de la cosa y nos sirve de ejemplo para los demás chicos. Esperó la oportunidad, nunca se le vio con cara de culo porque no jugaba, se mata entrenando y nos pone muy contentos".