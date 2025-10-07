Deportes La Mañana Gustavo Costas La emoción de Gustavo Costas por la convocatoria de Cambeses a la Selección: "Se me caían las lágrimas"

Gustavo Costas no ocultó su emoción al hablar de la convocatoria de Facundo Cambeses para jugar con la Selección argentina luego del empate sin goles de Racing ante Independiente Rivadavia. En el último tiempo el entrenador tomó una difícil decisión con su rol en el equipo al sentar en el banco de suplentes a Gabriel Arias y darle la oportunidad al jugador que tuvo paso por Banfield.

Fue un acierto para el entrenador de Racing que no se mostró preocupado por la ausencia suya durante la convocatoria en el seleccionado y expresó toda su felicidad. "Federico, mi hijo, en el grupo del Cuerpo Técnico lo puso y se me caían las lágrimas, de verdad. Porque estaba en deuda con él, aparte hizo muchísimo para venir acá. Él sabía que venía de suplente, porque yo se lo había dicho", dijo Costas.

"La verdad que me pone muy contento, se lo merece. Es un chico que se lo merece y la verdad que estamos feliz por lo que le está pasando, además mantuvo el arco en cero de nuevo", dijo y agregó: "Está pasando un momento hermoso, le llegó todo una cosa atrás de la cosa y nos sirve de ejemplo para los demás chicos. Esperó la oportunidad, nunca se le vio con cara de culo porque no jugaba, se mata entrenando y nos pone muy contentos".