La frase homofóbica del nuevo entrenador de Inter de Porto Alegre que fue repudiada: "Parecen un grupo de maricas"

El Inter de Porto Alegre decidió interrumpir el vínculo que tenía el entrenador Ramón Díaz por los resultados insatisfactorios que consiguió al mando del equipo, siendo la derrota 5-1 ante Vasco Da Gama el detonante para que el Pelado sea expulsado de la institución tan solo 13 partidos más tardes desde su llegada al club.

El panorama era desalentador para el DT debido a que tan solo ganó tres partidos, perdió cinco y empató otros cinco por lo que el equipo está 17° con 41 puntos en puestos de descensos. En las redes sociales le dieron la despedida y el Pelado se retiró sin pena ni gloria de la institución.

Rápidamente el elenco salió a buscar a su reemplazo y contrató al entrenador de 73 años Abel Braga para tratar de acomodar las pieza y comenzar un operativo para sacar al equipo de la parte baja. En su presentación como entrenador durante una conferencia de prensa quedó en el centro de la polémica con una incorrecta frase que causó repudio en el mundo del fútbol.

"No quiero que mi equipo se entrene con camisetas rosas, parecen un grupo de maricas", dijo y agregó en su relato:"Tuve que relajar al grupo hoy, así que entiéndanlo. Quiero a los chicos fuertes",

Dimensionando el equivocado mensaje en la conferencia, hizo su descargo en las redes sociales y pidió disculpas: "Aficionados del Inter, antes que nada reconozco que no me expresé bien sobre el color rosa en mi rueda de prensa. Antes de que esto se difunda, les ofrezco disculpas. Los colores no definen géneros. Lo que define es el carácter. El Internacional necesita paz y mucho trabajo. ¡Vamos, Inter!",

Abel Braga

¿Festeja River?: por qué el triunfo de Boca le conviene pensando en la Copa Libertadores

La definición del Torneo Clausura entra en su tramo decisivo y ya empieza a dejar consecuencias directas no solo para los equipos que siguen en competencia, sino también para aquellos que quedaron eliminados pero que aún dependen de lo que ocurra en estas últimas dos semanas. Boca se convirtió en uno de los semifinalistas tras superar a Argentinos Juniors y se suma a Estudiantes de La Plata, que también aseguró su presencia entre los cuatro mejores.

Qué pasa con River si Boca sale campeón del Clausura

En paralelo, River, aunque ya eliminado de todo y con un año deportivo muy por debajo de sus expectativas, mira cada movimiento con especial atención, porque su futuro en las copas internacionales depende sorprendentemente de su máximo rival. El conjunto de Núñez terminó el 2025 ubicado en el cuarto puesto de la tabla anual, una posición que lo deja afuera de la Copa Libertadores y lo ubica provisoriamente en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el extraño reglamento del fútbol argentino le abre una puerta inesperada: si el Xeneize gana el Torneo Clausura, River accederá automáticamente a la segunda fase de la Libertadores 2026. Para los hinchas de ambos equipos, es una situación incómoda: ninguno quiere verse favorecido por el éxito del otro, pero la estructura actual de la competencia establece estas posibilidades y las convierte en parte del juego.

En la actualidad, el cuadro azul y oro tiene asegurado su cupo en la máxima competencia continental por haber finalizado segundo en la tabla anual. No obstante, si el conjunto dirigido por Claudio Úbeda conquista el certamen doméstico, no sumará un nuevo cupo sino que reforzará su lugar en la fase de grupos, liberando así el cupo que obtuvo por la general. Bajo ese escenario, el beneficiado sería el siguiente equipo ubicado en la clasificación anual.

Qué opciones le quedaban a River y ya están descartadas

Hasta la semana pasada, los de Marcelo Gallardo contaban con un pequeño abanico de posibilidades: que Central, Argentinos, Boca o el propio Estudiantes salieran campeones del Clausura; o, por otro lado, que Lanús, vigente coronado en la Sudamericana, lograra un resultado favorable que reorganizara los cupos.

Sin embargo, el paso de los días fue eliminando la gran mayoría de las alternativas. El Tifón de Boyacá ya quedó afuera, el Canalla no llegó a semifinales pese a recibir el trofeo -por escritorio- como el mejor equipo del año y el Granate no puede influir más en el reparto. Así, la única opción vigente para River, a trece días de la definición del certamen, es que Boca se quede con el Clausura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1995274465060835739&partner=&hide_thread=false La única chance que tiene River para entrar a la Copa Libertadores 2026 es que BOCA SALGA CAMPEÓN del Clausura 2025. pic.twitter.com/NliMLmGhFZ — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 30, 2025

De esta manera, enfocado en avanzar a la final y sostener su buen rendimiento en este tramo del torneo, el Xeneize se convierte, sin quererlo, en el centro de las esperanzas de su clásico. Si celebra el título, no solo ratificará su ingreso directo a la Copa Libertadores 2026: también habilitará que La Banda, pese a una temporada irregular, participe en la misma competencia. Si no lo logra, el conjunto de Núñez quedará relegado a la Sudamericana.