⁠¿Lo sabian? Diego Milito habló de la contratación de Marcos Rojo, que no podrá jugar el torneo local

El presidente de Racing dialogó con radio La Red y contó detalles de la contratación de Marcos R como nuevo refuerzo.

Racing sorprendió con la rápida contratación de Marcos Rojo , inmediatamente después de que finalizar su contrato con Boca, donde no tendría lugar. Tanto es así que el club había tomado la decisión de que entrene aparte del resto del plantel.

Lo llamativo del acuerdo es que luego de cerrar los detalles de palabra, se confirmó una mala noticia para el jugador como también para el club. Por una reglamentación, el defensor con paso por la Selección argentina no podrá jugar el certamen doméstico . Ante esta situación, el presidente de la academia Diego Milito se expresó.

"Lo de Marcos lo sabíamos perfectamente. Se lo agradecimos. Él mismo dijo: 'No importa, quiero venir'. Se dio de manera rapidísima. No estaba en nuestros planes. Fue una oportunidad. Entendimos entre todos que era un jugador podría brindar una herramienta importante para jugar las Copas, un jugador con gran experiencia, de mucha trayectoria", contó.

Milito.jpg

Y agregó: "Antes de firmar lógicamente sabíamos de esta situación. Él nos dijo: 'No importa, quiero ir igual a Racing'. Eso nos encantó. Habla muy bien de él, de las ganas que tiene de venir acá a sumar a un gran grupo. Estamos muy contentos con él. Seguro nos dará mucho".

Para cerrar su relato, Milito dijo en radio La Red: "Sabemos que existe un reglamento y no haremos nada que vaya en contra de él".

Sabor agridulce: qué dijo Marcos Rojo tras debutar en Racing

Marcos Rojo debutó con Racing en un duelo trascendental en la lucha por la Copa Libertadores, uno de los dos certámenes que podrá disputar el jugador luego de no estar habilitado para disputar el certamen doméstico. Luego del encuentro donde sumó los minutos finales ya con el resultado en su contra, el defensor se refirió al debut.

“Muy contento. Si bien es reciente mi llegada, me recibieron muy bien. Estoy muy contento por poder jugar aunque sea unos minutos hoy”, confesó en diálogo con ESPN en el campo de juego minutos después de que termine el duelo.

Sumado a esto, Rojo se refirió al desarrollo del encuentro: “Típico partido de Copa y mucho más cuando venís acá a este país. Estos rivales te juegan así, te hacen los partidos difíciles y trabados. Creo que el resultado quedó abierto para definirlo en casa“. En sintonía a las declaraciones del entrenador Gustavo Costas, se mostró confiado para el partido de vuelta: “Nada. Creo que estamos muy bien, están trabajando muy bien los chicos. Tenemos que tratar de hacer nuestros juego en nuestra cancha, imponernos y sacar este partido adelante“.

Marcos R. habló sobre su debut con la camiseta de Racing en la CONMEBOL Libertadores.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2025

Por otra parte Rojo destacó la presencia de la gente en Uruguay y el recibimiento particular: “La verdad que increíble. La gente está hace como 5 horas adentro de la cancha. Estaba viendo en las redes que estuvieron acá aguantando. Agradecerles por el aguante y el cariño, me recibieron muy bien. Con la fe intenta de ganarlo en casa”.

Durante la jornada del sábado el defensor con pasado en la Selección argentina recibió una extraña noticia con un llamado desde la localidad de General Roca, en Rio Negro. Es que a las 4:35 de la madrugada del sábado bomberos y Policía de Rio Negro fueron advertidos por el incendio de una camioneta Ford F-150 Raptor, que luego se conoció que era el actual jugador de Racing.

Por las cámaras de seguridad de un domicilio se dio cuenta que una persona encapuchada, de la cual no se conoce la identidad, fue la autora del hecho.