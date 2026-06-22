Mundial 2026 EN VIVO | Tras la tormenta, Francia goleó a Irak con goles de Mbappe y Dembelé

El conjunto dirigido por Didier Deschamps le gana 1 a 0 al rival asiático en el entretiempo.

La selecciones de Francia e Irak se enfrentan en el partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026 , en el cual busca su segundo triunfo en el certamen que lo deje cerca de la clasificación a la próxima fase.

El encuentro se lleva a cabo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia , con el arbitraje del canadiense Drew Fischer, debutante en el torneo, es transmitido por DSports y podrá seguirse también a través de DGO, Paramount+ y Flow (canal 109).

Al cabo del primer tiempo, con el cotejo 1 a 0 para Francia , las autoridades frenaron el desarrollo del partido por tormentas en la zona del estadio. Las precipitaciones se hicieron notar en la tarde norteamericana.

Formalmente, el encuentro fue interrumpido durante el entretiempo por el protocolo de seguridad, que obliga a suspender la actividad y desalojar las tribunas ante la detección de rayos a menos de 13 kilómetros del estadio.

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El conjunto dirigido por Didier Deschamps llega como amplio favorito después de un debut exitoso ante Senegal. Francia se impuso por 3 a 1 gracias a una notable reacción en el segundo tiempo y comparte la cima del grupo junto a Noruega, ambos con tres puntos.

Sin embargo, más allá del resultado positivo, el rendimiento dejó algunas dudas, especialmente durante una primera mitad en la que apenas logró un remate al arco, su registro más bajo en una Copa del Mundo desde 1966.

Irak, por su parte, afronta un desafío enorme. Los asiáticos comenzaron el certamen con una derrota por 4-1 ante Noruega, en un encuentro en el que lograron competir durante gran parte de la primera mitad y marcaron por intermedio de Aymen Hussein. El delantero anotó apenas el segundo gol de la historia de Irak en los Mundiales.