Revelaron cómo se jugaría el Mundial de la FIFA de 64 equipos en 2030

El proyecto ya había sido expuesto por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y lo más probable es que resulte apoyado por la FIFA . Se trata de la idea de llevar 64 selecciones en vez de 48 para el Mundial 2030 , el de los tres continentes: Europa, con España y Portugal; África, con Marruecos; y Sudamérica, con Paraguay, Argentina y Uruguay.

Precisamente, el protagonismo sudamericano sería muy diferente con este sistema. Porque al anunciarse las designaciones se avisó que solo habría un partido en cada país. Este nuevo sistema contempla un grupo para cada una de las sedes de la Conmebol: esto generará seis partidos por país, lo que obligaría a tener dos estadios, ya que los últimos dos partidos de cada zona se deben disputar en forma simultánea.

¿Cuál será la diferencia más significativa entre 2026 y 2030? En el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá habrá 12 grupos de cuatro equipos: los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros pasarán a disputar los 16avos de final. Por eso, el campeón necesitará ocho partidos para ser campeón.

image

Mientras, la idea que llevan a la FIFA es que en 2030 tenga 16 grupos con cuatro selecciones, y las dos mejores de cada zona pasarán a 16avos de final. Así, se mantendrán los ocho partidos para salir campeón.

Las sedes del Mundial de 2030

Y algo muy interesante, entonces, para la Argentina es que uno de los grupos se jugaría en nuestro país, donde la cancha de River ya había sido oficializada como sede de lo que iba a ser el primer partido de la Selección.

De confirmarse el proyecto, será necesario otro estadio. Cabe recordar que el Diego Maradona de La Plata fue oficializado por la AFA como la casa de la Selección. De hecho, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, hizo la presentación oficial junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Y Chiqui también está a cargo de un organismo bonaerense, el Ceamse, designado por el titular del ejecutivo bonaerense.

image

En tanto, en Uruguay se había asegurado al Centenario. La FIFA había revisado instalaciones para entrenamientos, como los predios de Peñarol, Nacional y Montevideo City Torque, pero no estadios. El Campeón del Siglo, del Carbonero, resulta el más moderno. En Paraguay se está construyendo un estadio y las autoridades guaraníes deberán elegir otro, en ese caso el máximo candidato es el Defensores del Chaco.

Las otras 13 zonas, naturalmente, se desarrollarán en España, Portugal y Marruecos, los principales países sedes. Para la FIFA, el Mundial de 2030 es especial ya que se trata del primer centenario de la Copa del Mundo. La idea original era desarrollarlo en África, según correspondía el orden de continentes. Pero ante la falta de candidaturas se inclinaron por Europa, Marruecos apareció a última hora. Con motivo del centenario de la competición, Argentina y Uruguay insistieron con organizar el Mundial. En primer instancia, la FIFA solo les dio los partidos inaugurales, pero eso podría cambiar si finalmente se confirma el nuevo formato de disputa.