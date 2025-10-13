Un famoso conductor contó que salió "de joda" y se cruzó a jugadores de Independiente

Fue en la previa al partido contra Lanús, donde el Rojo perdió y los futbolistas fueron insultados por el público.

El clima es cada vez peor, la racha negativa lo acecha y encima un famoso conductor "prendió fuego" a varios jugadores del primer equipo. Independiente no gana para disgustos desde los resultados y ahora una información que contó un hombre de los medios genera indignación en los hinchas.

Ocurrió en la previa al partido de la fecha 12 de la Copa de la Liga, donde el Rojo perdió 2 a 0 con Lanús en el estadio Libertadores de América-Enrique Bochini.

Independiente lleva 11 partidos sin victorias en el certamen local, llegando a 14 si se suman los de Copa Sudamericana y Copa Argentina, donde quedó eliminado hace rato. Es el único de los 30 de primera división que todavía no ganó en el Clausura y por eso los hinchas insultaron nuevamente al plantel durante la derrota frente al Grana.

independiente de avellaneda

Los vieron "de joda"

Además de los resultados deportivos, Diego Díaz contó en el stream "Picado TV" que en una de las noches previas al partido con Lanús se cruzó a varios jugadores de Independiente en la noche porteña.

"Algunas cosas me las voy a guardar porque, como diría Luis Ventura, 'tengo códigos'. Le voy a decir a algunos jugadores que tienen que portarse bien. Tienen que portarse bien porque el viejo que salió a dar una vuelta el otro día los vio a alguno que otro de los jugadores de Independiente, de los que están hoy en cancha, dando vueltitas hasta las 4 de la mañana como mínimo", comenzó diciendo Díaz, actual conductor y exjugador profesional.

Si bien no quiso dar nombres, expuso una realidad que de ser cierta representaría otro escándalo para un plantel que ya es mirado de reojo.

"Yo me fui de donde estaba en la costanera y había algunos que estaban ahí adentro todavía. Yo miré y digo: 'me imagino que no van a jugar estos el domingo. Imagino que deben estar suspendidos o con alguna lesión', y ahora los veo que están adentro de la cancha", detalló el conductor.

Embed A esta altura puede ser cualquiera, pero si hay algo que no pueden decir estos tipejos que tenemos de jugadores es que no se los cuidó y bancó a pesar de su -como decirlo- "desordenada" vida social.

Señor Quinteros, proceda. Con quien y como sea. pic.twitter.com/Ad8D9r8I9Z — Migue Riglos (@MigueRiglos) October 13, 2025

Los antecedentes no son los mejores

Si bien la credibilidad de la versión se remite a las palabras de Díaz, este plantel de Independiente ya tuvo situaciones similares cuando lo dirigía Julio Vaccari. Fue en el segundo semestre de 2024, cuando circularon imágenes del famoso "yate gate" donde se vio a varios jugadores como Marco Pellegrino, Diego Tarzia, Kevin Lomónaco, Ignacio Maestro Puch y hasta Felipe Loyola.

Algunos fueron indultados rápidamente, pero otros recibieron sanciones deportivas por reiteración de incumplimientos en las pautas de disciplina que se le exige cumplir a un jugador profesional.