⁠Suspendido: la fuerte sanción que recibió Luis Suárez por escupir a un rival

El jugador perdió el control en la derrota 3-0 del Inter Miami ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup y escupió a un colaborador. El descargo de Suárez.

A Luis Suárez se le saltó la cadena en la final de la Leagues Cup donde el Inter Miami recibió una paliza en el marcador, con un contundente 3-0 abajo que le sacó la posibilidad de sumar un nuevo título del certamen, y se fue expulsado con una sanción durísima que lo marginará del torneo por varias fechas.

Las cámaras de la transmisión oficial grabaron el momento exacto en el que Suárez escupió a un colaborador del equipo rival en medio de una gresca que terminó con varios sancionados. Ante este hecho, el Pistolerono podrá participar en la próxima edición del torneo hasta que cumpla una suspensión de seis partidos. Sumado al delantero también fueron sancionados el mediocampista Sergio Busquets ( dos partidos suspendido) por conducta violenta y el defensor Tomás Avilés ( tres partidos), por el mismo motivo que el jugador español.

A través de su cuenta personal de Instagram, el delantero del Inter Miami se disculpó por lo ocurrido: "Lo primero, quiero felicitar a Seattle Sounders por el triunfo en la Leagues Cup", comenzó diciendo Suárez y luego dijo: "Pero, sobre todo, quiero pedir disculpas por mi comportamiento al finalizar el partido. Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente ".

Luis Suárez escupió a uno de los asistentes del Seattle Sounders tras perder la final de la Leagues Cup .+ Vía: @mls en Apple TV pic.twitter.com/SE3fsZcKEI

En su texto agregó: "No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así. Me siento mal por lo ocurrido y no quería dejar pasar la oportunidad de reconocerlo y pedir perdón a todos los que se sintieron mal por lo que hice".

Para cerrar dijo: "Sabemos que todavía queda mucha temporada por delante y vamos a trabajar juntos para poder conseguir los éxitos que este club y toda su hinchada se merecen. Un abrazo a todos".

Cómo fue la categórica derrota del Inter en la final

El Inter Miami de Lionel Messi tuvo una muy pobre actuación, cayó 3-0 ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup 2025 y quedó en la puerta de sumar un nuevo título a su escaso palmarés.

Los tres goles de los Sounders llegaron por las definiciones precisas de Osaze de Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock.

Además de Messi, fueron titulares los argentinos Oscar Ustari, Gonzalo Lujan, Rodrigo De Paul y Tadeo Allende.

Una noche para el olvido de Messi y sus amigos

El partido comenzó de manera favorable para los locales, que encontraron rápidamente la ventaja gracias a Osaze De Rosario. El atacante adelantó al anfitrión y obligó al Inter Miami a replantear su estrategia ofensiva. A lo largo de los primeros minutos, Messi y Tadeo Allende tuvieron oportunidades claras para igualar el marcador, pero la definición no estuvo a la altura de la intensidad del encuentro, lo que permitió a Seattle mantener la ventaja.

En la segunda mitad, los Sounders sentenciaron el partido con los tantos de Álex Roldán y Paul Rothrock, cerrando un resultado contundente que dejó sin chances al Inter Miami.

La eficacia del conjunto anfitrión contrastó con las dificultades de los dirigidos por Mascherano para concretar sus llegadas, y el marcador reflejó la superioridad de los locales en los momentos decisivos del encuentro.

Las Garzas, que habían logrado la coronación en 2023, no pudieron reeditar ese éxito y ahora deberán enfocarse en lo que viene. Tras esta derrota, el equipo contará con un par de semanas de descanso antes de retomar la actividad en la Major League Soccer (MLS).

Su próximo compromiso será el sábado 13 de septiembre, a partir de las 20:30 (hora argentina), cuando visiten a Charlotte FC tras la fecha FIFA.

El encuentro dejó en evidencia que, aunque Messi sigue siendo una figura determinante dentro del campo, el rendimiento colectivo del Inter Miami fue insuficiente para superar a un rival sólido, que se mostró más preciso en los momentos clave. Con esta derrota, el equipo deberá trabajar en la efectividad y la cohesión de cara a los próximos desafíos, intentando volver a recuperar el ritmo ganador que lo llevó a la gloria en 2023.

A pesar de la frustración por la final perdida, la presencia de Lionel Messi sigue siendo un atractivo central para el equipo y la MLS, y su capacidad de generar peligro es indiscutible. Sin embargo, los Sounders demostraron que la combinación de eficacia, orden táctico y aprovechamiento de oportunidades puede marcar la diferencia en partidos de alto nivel, dejando al Inter Miami con la necesidad de analizar y corregir detalles antes de los próximos compromisos.