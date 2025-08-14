Un jugador de Independiente de Neuquén sufrió una fractura de mandíbula y la operación es multimillonaria

Se trata de Rodrigo Lezama, quien recibió un duro golpe en el partido del último fin de semana contra Deportivo Rincón.

Pelota dividida, jugada fuerte y un final doloroso. Rodrigo Lezama fue a disputar el balón y salió muy herido en el partido que Independiente de Neuquén le ganó a Deportivo Rincón por 3 a 1, por la tercera fecha del Oficial de Lifune .

El jugador del León cayó primero al piso y luego lo hizo Lezama. El árbitro Nelson Garrido cobró tiro libre para Rincón, pero más allá de la protesta de los locales por la decisión del juez, los gestos de dolor del futbolista del Rojo generaron mucha preocupación.

Inmediatamente, el "3" de Independiente tuvo que ser trasladado desde la Chacra, donde se disputó el encuentro el último domingo, y luego fue diagnosticado con fractura de mandíbula y maxilar.

En los días siguientes, luego de las averiguaciones con profesionales de la salud, se supo que la operación tiene un costo de $15.300.000.

La intervención quirúrgica será este viernes por la mañana e incluye una cirugía maxilofacial que incluye no solamente la lesión ósea, sino la parte estética de las heridas.

Cómo lo afronta el club

Desde la institución capitalina buscaron que la operación se realice lo más rápido posible para que el jugador lesionado pueda volver, primero a hacer su vida normal, y después a practicar el deporte.

Para hacer frente a los costos que implica la intervención, Independiente cuenta con un préstamo de Lifune de 6 millones y medio de pesos, que será devuelto por el club en dos veces.

Además, las ligas y federaciones de los distintos deportes tienen un seguro obligatorio, pero la cobertura por gastos médicos va desde $750.000 a $3.000.000, dependiendo del servicio contratado.

Según explicaron desde la directiva, este tipo de lesión maxilofacial excede a cualquier tipo de cobertura posible, por lo que será la institución quien afronte los costos totales. Después , como mucho, recibirá un monto del seguro que corresponderá al 10% o 20% de lo que cuesta la operación.

Tanto dirigencia encabezada por Gastón Sobisch, como el cuerpo técnico de Gustavo Coronel y los compañeros de Lezama en el Rojo están pendientes de su situación y le enviaron sus buenas energías para la intervención que se hará este viernes en la capital neuquina con cirujanos especialistas.

rodrigo lezama

Independiente y la búsqueda de la clasificación

El Rojo neuquino viene de ganar la Copa Neuquén en una final que se resolvió por penales ante Alianza de Cutral Co. Ese título le dio a Independiente un boleto para el Regional Amateur de la temporada 2026/2027, pero por estas semanas el equipo de Coronel está buscando el pase para el mismo certamen de este año, que comienza en octubre.

Por el Clasificatorio, el último miércoles, el Rojo goleó 3 a 0 a CEOS en Junín de los Andes y mantiene sus chances de meterse en el Regional. Para ello deberá golear al líder Patagonia en la Chacra el miércoles que viene. El puntero le lleva tres puntos de ventaja y en el cotejo disputado en su cancha se impuso 5 a 1, con lo cual el Rojo debe remontar no solo la diferencia en unidades sino también en goles (4).