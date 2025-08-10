Vázquez dio el golpe y se quedó con el Desafío de las Estrellas del TC en San Juan

Con su Dodge Challenger, prevaleció en la carrera del domingo, donde el mejor de los regionales fue Lautaro De La Iglesia.

Martín Vázquez , a bordo del Dodge Challenger , consiguió un apretado triunfo en el Desafío de las Estrellas , llevado a cabo en el circuido de Villicum , en San Juan , en el marco de la novena fecha del Turismo Carretera 2025 .

Por su parte, Facundo Chapur ( Torino ) y Juan José Ebarlín ( Chevrolet Camaro ) completaron el podio.

En el comienzo de la carrera, fue Gastón Mazzacane ( Chevrolet Camaro ) quien se hizo con el liderato de la misma, seguido por Augusto Carinelli , al mando de un Ford Mustang , y el propio Vázquez.

No obstante, Norberto Fontana (Chevrolet Camaro) había logrado convertirse en el puntero, justo antes de la apertura en boxes, gracias a la lucha entre Marcos Quijada (Chevrolet Camaro) y Mazzacane.

En el giro 10 fueron a la primera detención Fontana, Carinelli, Aguirre, Ebarlín, Christian Ledesma, Juan Martín Trucco y Facundo Ardusso, entre otros. En la vuelta siguiente fueron Vázquez, Diego Azar, Julián Santero, Mariano Werner, Marcelo Agrelo, Matías Canapino y Josito Di Palma se metió en su garage. De esta manera, Alfonso Domenech pasó a liderar la carrera, seguido por Gastón Ferrante y Lautaro De la Iglesia.

Luego, Serrano y De la Iglesia cumplieron con la primera parada junto a Andrés Jakos, Marcos Landa, Jeremías Olmedo, Nicolás Impiombato y Santiago Mangoni, por lo que Fontana era el líder virtual de la carrera.

Sin embargo, un toque entre Diego De Carlo y Jerónimo Teti provocó la neutralización de la carrera y alteró las cosas en el Desafío de las Estrellas. En el relanzamiento, Canapino le ganó el duelo a Domenech y se colocó en la primera posición de la carrera.

Más adelante, Spataro se había convertido en el líder virtual de la carrera después de cumplir con los dos requisitos obligatorios, ubicado en el tercer puesto, tras la parada de varios automóviles para recargar combustible.

Con menos de 15 vueltas para la finalización del evento, Spataro mantenía una ventaja de 40 segundos respecto a Vázquez, Ebarlín y Trosset, quienes buscaban desesperadamente acercarse a la punta y luchar por un lugar en el podio.

A cinco giros del cierre, Spataro perdió terreno y la lucha por la victoria quedó marcada entre Vázquez, Ebarlín y Chapur. Allí, fue el pilarense quien consiguió la ventaja para festejar su primera victoria en el Turismo Carretera. Además, el cordobés finalizó como escolta y el nacido en Benito Juárez culminó tercero.

vazquez auto

Luego concluyeron Aguirre, Santero, Todino, Matías Canapino, Juan Bautista De Benedictis, Trucco y Agrelo.

Con este resultado, Santero mantuvo el liderato en el campeonato con 251,5 puntos. En tanto, Agrelo y Lambiris son sus perseguidores con 233 y 216 unidades, respectivamente.

Otra carrera para el olvido de los regionales

Si bien De La Iglesia fue el mejor de los tres pilotos de la zona, terminó en un lejano puesto 30 con su Dodge Challenger. José Manuel Urcera (Ford Mustang), que todavía tiene ilusiones de pelear el campeonato, tuvo que abandonar apenas iniciada la carrera, mientras que Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet Camaro) apenas duró un par de vueltas más y tampoco pudo completar el trazado, finalizando 47 en la grilla.