Desafío de las Estrellas del TC: los tres pilotos regionales ya tienen su lugar en la grilla

La novena fecha no tendrá clasificación ni series, sino que la grilla fue definida mediante un sorteo que buscó equilibrar las chances de los corredores.

Con el sorteo del orden de largada realizado esta noche en el estadio Aldo Cantoni, comenzó oficialmente el Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera en San Juan , correspondiente a la novena fecha del certamen de la máxima categoría, que vuelve a la acción tras lo ocurrido en Concepción del Uruguay el mes pasado.

Sin clasificación ni series, la grilla fue definida mediante un sorteo que buscó equilibrar las chances de todos los pilotos para la final del domingo, que tendrá una extensión de 50 vueltas y dos paradas obligatorias . La modalidad, por lo pronto, dividió a los competidores en tres tercios según su posición en el campeonato. Los últimos 16 corredores del torneo largarán adelante, entre ellos el neuquino Juan Cruz Benvenuti , que recientemente cambió de equipo y busca mejores resultados con su Chevrolet Camaro.

El segundo bloque, del puesto 17 al 32, incluye a Lautaro De La Iglesia , que con su Dodge Challenger protagonizó una temporada irregular y se ubica 31º en el campeonato. En el tercer tercio están los top 16 del año, entre los cuales se encuentra Manu Urcera con su Ford Mustang. Tras el sorteo, Julián Santero, líder de la competencia con 216,5 puntos, largará desde el escalafón 36; mientras que Marcelo Agrelo , destacado y tercero en la tabla, partirá último, en el puesto 48.

Se viene el sorteo del Desafío de las Estrellas Quien tendrá el privilegio de largar desde la pole? 1 Gran Premio San Juan DUNLOP #ACTC #TCenSanJuan pic.twitter.com/8BIvWdGN0P

Juan Bautista de Benedictis saldrá 32º y Mauricio Lambiris, escolta, partirá 47º. Juan Martín Trucco, ubicado quinto en el TC, será el mejor posicionado de los más avanzados, largando 33º. El local Tobías Martínez acelerará desde la novena posición; y Otto Fritzler lo hará desde el puesto 42. Agustín Canapino, ganador en Concepción del Uruguay y el único que le dio una victoria a Chevrolet en la campaña actual, partirá 47º.

Gastón Mazzacane tuvo la bolilla número 1

El sorteo también definió otros lugares: Gastón Mazzacane obtuvo la bolilla número 1; Augusto Carinelli la 2; Marcos Quijada, que estrenará auto, largará cuarto; Mariano Werner comenzará en el puesto 45 y Norberto Fontana sacó la bolilla 6. Los tres competidores regionales quedaron distribuidos en tercios distintos de la grilla, respetando sus ubicaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actcargentina/status/1953974517057179852&partner=&hide_thread=false Pole para @gastonmazzacane en el desafío de las estrellas



Así quedó el ordenamiento de partida para la 9° fecha del año en el @circuitovillicum



Gran Premio San Juan DUNLOP #ACTC #TCenSanJuan pic.twitter.com/1IdRl5YkbJ — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) August 9, 2025

Luego de las dos contiendas previas –Toay con recarga de combustible y Alta Gracia, la “Carrera de los Millones – el Desafío de las Estrellas definirá al nuevo campeón del Torneo de Carreras Especiales, que tendrá el beneficio de clasificar a la Copa de Oro sin importar su escalón en el campeonato general. La instancia decisiva se disputará este domingo desde las 12.45, con transmisión en vivo de la TV Pública y Motorplay. Además del Turismo Carretera, en el Autódromo El Villicum competirán el TC Pista, Turismo Carretera 2000, Fórmula 2 y Fórmula 3 Metropolitana.