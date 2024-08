Grave denuncia contra el piloto Gastón Mazzacane por abuso sexual

La denuncia fue radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Especializada en "Violencia de Género" de Tigre.

La denunciante sostuvo que no se presentó antes ya que fue “amenazada de muerte” en varias ocasiones y agregó que Mazzacane le dijo “tené cuidado, porque no vaya a ser cosa que te encuentren colgada del cable de luz”, la última vez que se vieron.

El fin de semana pasado se salvó de milagro

Fueron muchos pesos pesados los que tuvieron que dejar la final del Turismo Carretera antes de cruzar la meta, en el autódromo de Buenos Aires. Gastón Mazzacane integró la larga lista de 17 los pilotos que no pudieron completar el trazado en el Oscar y Juan Gálvez de los 47 que largaron la carrera decisiva del domingo, por la décima fecha del campeonato.

La imagen impresionante se dio apenas comenzada la carrera, cuando Mazzacane se frenó en el medio de la pista mientras su auto se prendía fuego a la vista de todos. El Chevrolet Camaro quedó envuelto en llamas y generó la primera intervención del Pace Car, mientras los colegas de Mazzacane que venían atrás lo esquivaban de a uno.

Al cumplirse la segunda vuelta Mazzacane llegó a la primera curva y su máquina comenzó a arder. Luego el platense de 49 años iba a abandonar y su objetivo era correrse hacia la zona parquizada. Pero al llegar al "Curvón Salotto", otra vez llegaron las llamas, esta vez fueron más fuertes y desde la parte trasera llegaron donde se ubica el corredor.

El piloto salió caminando por sus propios medios y llegó rápidamente a la zona de boxes, donde contó lo sucedido. “Entrando a Salotto se me prende y no me dio tiempo a nada. Luego es como que se apaga y yo aviso por radio que iba a volver a boxes. Pero entrando y durante Salotto se empieza a prender fuego todo”, relató Mazzacane en la transmisión de la TV Pública.

“Empiezo a sentir una temperatura impresionante y después no veo nada y por eso no puedo salir de la pista porque tengo todo lleno de humo el habitáculo y no tengo a dónde ir. Sabía que había autos atrás, pero ellos lo estaban viendo”, añadió.

“Después logré salir rapidísimo, pero no me dio tiempo a nada. No pude agarrar matafuegos ni nada porque sino me quedaba adentro. Es tremenda la imagen desde adentro. Muy bien porque lo vienen viendo. Hubo tiempo para prever. Fue un rescate rápido”, aclaró. “Yo estoy bien, pero se quemó toda la parte trasera del auto”, explicó el expiloto de Fórmula 1.