Turismo Carretera: Juan Martín Trucco se quedó con una carrera tremenda en Buenos Aires

"Tengo mucha emoción. Son muchos años desde el TC Pista. Tuve que cerrar el equipo, ir para otro lado. En 2015 gané y me sacaron la carrera. Se me escaparon pilas de carreras, como en La Pampa y Buenos Aires. Como dice el dicho, persevera y triunfarás", declaró Trucco.

La última victoria de Trucco había sido en TC Pista en el 2010. Nadie tuvo que intentarlo tantas veces hasta entrar entre los ganadores de carreras en la historia del TC.

| Conceptos de Juan Martin Trucco, ganador de la segunda serie del Turismo Carretera en el Autodromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires.

Santero ganó la etapa regular y Canapino volvió afilado

El triunfo del oriundo de Tres Algarrobos llegó luego de una disputa tremenda con Julián Santero, que terminó segundo con el Ford Mustang y le arrebató a José Manuel Urcera la punta del campeonato y el "1" de la etapa regular.

Manu tuvo un fin de semana difícil donde la única buena noticia fue que terminó la carrera, pero quedó a 40.017. Entró cuarto en la tabla de posiciones y sumando ocho unidades para la Copa de Oro, que define el título y comenzará la próxima fecha en San Luis.

Agustín Canapino volvió al TC luego de su paso por el Indy Car y fue un refuerzo de lujo para la categoría. No necesitó adaptación y fue claramente tercero con el Chevrolet a 1.129 del ganador.

De La Iglesia fue el mejor regional pero no le alcanzó para entrar a la Copa

Fue un fin de semana con sensaciones amargas para los pilotos regionales. Todos compitieron a su forma pero no pudieron cerrar el fin de semana como querían.

El mejor fue Lautaro De La Iglesia, que con su Dodge anduvo muy bien, haciendo buenos entrenamientos, clasificando décimo y el domingo fue tercero en su serie. Después, en la final protagonizó una lucha apasionante con Marcos Quijada y Diego Ciantini, que lo dejaron atrás sobre el final. Facundo Ardusso también lo pasó y por eso el neuquino terminó séptimo, lugar que lo dejó en el puesto 14 del campeonato a uno solo punto de diferencia de Santiago Mangoni. Si bien este último abandonó a falta de nueve vueltas, le alcanzó para entrar entre los 12 de la Copa de Oro.

Por su parte, Juan Cruz Benvenuti había estado muy bien en la clasificación (cuarto) en el Chevrolet Camaro y también ganó su serie en la mañana del domingo. Sin embargo, cuando peleaba por la punta en la carrera, tuvo que abandonar y quedó afuera de todo.

Manu Urcera tampoco pudo hacer de las suyas porque entró 40 el sábado y tampoco pudo mejorar demasiado al día siguiente, finalizando en el puesto 25 a 40 segundos del ganador. Si bien perdió el "1" de la fase regular, entró a la Copa de Oro sumando ocho puntos.

Tanto "el GurÍ" Omar Martínez (Mustang) como Guillermo Ortelli (Camaro) tuvieron que abandonar en la carrera que significó un regreso por única vez para dos históricos del automovilismo.

Una carrera accidentada

Fueron muchos pesos pesados los que tuvieron que dejar la competencia antes de cruzar la meta. Además de los mencionados Martínez y Ortelli, antes hubo otros pilotos importantes que debieron abandonar.

La imagen impresionante se dio apenas comenzada la carrera, cuando Gastón Mazzacane se frenó en el medio de la pista mientras su auto se prendía fuego a la vista de todos. El Chevrolet Camaro quedó envuelto en llamas y generó la primera intervención del Pace Car, mientras los colegas de Mazzacane que venían atrás lo esquivaban de a uno.

El piloto salió caminando por sus propios medios y llegó rápidamente a la zona de boxes, donde contó lo sucedido. “Entrando a Salotto se me prende y no me dio tiempo a nada. Luego es como que se apaga y yo aviso por radio que iba a volver a boxes. Pero entrando y durante Salotto se empieza a prender fuego todo”, relató Mazzacane en la transmisión de la TV Pública.

“Empiezo a sentir una temperatura impresionante y después no veo nada y por eso no puedo salir de la pista porque tengo todo lleno de humo el habitáculo y no tengo a dónde ir. Sabía que había autos atrás, pero ellos lo estaban viendo”, añadió.

“Después logré salir rapidísimo, pero no me dio tiempo a nada. No pude agarrar matafuegos ni nada porque sino me quedaba adentro. Es tremenda la imagen desde adentro. Muy bien porque lo vienen viendo. Hubo tiempo para prever. Fue un rescate rápido”, aclaró. “Yo estoy bien, pero se quemó toda la parte trasera del auto”, explicó el expiloto de Fórmula 1.