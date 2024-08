Impactante imagen en el Turismo Carretera: Gastón Mazzacane salió de su auto en llamas

Al cumplirse la segunda vuelta Mazzacane llegó a la primera curva y su máquina comenzó a arder. Luego el platense de 49 años iba a abandonar y su objetivo era correrse hacia la zona parquizada. Pero al llegar al "Curvón Salotto", otra vez llegaron las llamas, esta vez fueron más fuertes y desde la parte trasera llegaron donde se ubica el corredor.

El piloto salió caminando por sus propios medios y llegó rápidamente a la zona de boxes, donde contó lo sucedido. “Entrando a Salotto se me prende y no me dio tiempo a nada. Luego es como que se apaga y yo aviso por radio que iba a volver a boxes. Pero entrando y durante Salotto se empieza a prender fuego todo”, relató Mazzacane en la transmisión de la TV Pública.

“Empiezo a sentir una temperatura impresionante y después no veo nada y por eso no puedo salir de la pista porque tengo todo lleno de humo el habitáculo y no tengo a dónde ir. Sabía que había autos atrás, pero ellos lo estaban viendo”, añadió.

“Después logré salir rapidísimo, pero no me dio tiempo a nada. No pude agarrar matafuegos ni nada porque sino me quedaba adentro. Es tremenda la imagen desde adentro. Muy bien porque lo vienen viendo. Hubo tiempo para prever. Fue un rescate rápido”, aclaró. “Yo estoy bien, pero se quemó toda la parte trasera del auto”, explicó el expiloto de Fórmula 1.

Los bomberos apagaron el fuego y la carrera fue neutralizada para retirar el flamante Camaro estrenado en esta fecha por el ex piloto de Minardi y Prost. En la Fórmula 1, Mazzacane corrió 21 Grandes Premios entre 2000 y 2001.

Julián Santero y once más a la Copa de Oro

Además de Santero, ganador de la etapa regular, los otros clasificados a la Copa de Oro son Mauricio Lambiris (Ford Mustang) Diego Ciantini (Chevrolet Camaro), José Manuel Urcera (Ford Mustang), Marcos Quijada (Chevolet Camaro), Mariano Werner (Ford Mustang), Esteban Gini (Toyota Camry), Juan Bautista DeBenedictis (Ford Mustang), Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro), Ricaro Risatti (Chevrolet Camaro), Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro) y Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro). Estos competidores pelearán por la corona en las últimas cinco fechas. El que más puntos sume de ellos será el campeón.