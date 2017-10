Desaparecido, esa palabra

La palabra desaparecido provoca una agitación, un escalofrío especial en nuestro país. En lo personal, por una cuestión generacional, la palabra desaparecido caló hondo desde aquella vez que escuché esa frase cínica y perversa que reflejó la más alta autoridad del régimen lo siniestro de la dictadura militar: “Mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial, porque no tiene entidad; no está muerto ni vivo, está desaparecido”. La desaparición de personas se ha construido como trauma en la Argentina.