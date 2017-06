Descubren que Júpiter es el más antiguo del Sistema Solar

Un equipo de investigadores de la Universidad de Münster, en Alemania, descubrió que Júpiter es el más antiguo de los planetas del Sistema Solar. Pero no sólo eso, sino que el análisis de ciertos isótopos presentes en meteoritos sugiere que el gigante gaseoso podría haberse formado incluso antes de que el propio Sol empezara a brillar. El extraordinario hallazgo acaba de publicarse en la revista Proceedings Of The National Academy Of Sciences.