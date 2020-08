Desde ATEN, rechazan el proyecto de jubilación anticipada

La propuesta del legislador está orientada a reducir los gastos del Estado provincial en el marco de la pandemia por coronavirus y consta de un régimen de jubilación anticipada para personal de la planta permanente del Estado.

Habría dos formas o condiciones de acceder a este beneficio según el proyecto. Por un lado, se buscaría adelantar los retiros de quienes estén en condiciones de acceder a la jubilación ordinaria para 2024, mientras que por otro lado se impulsa un régimen de retiro voluntario para aquellas personas que así lo deseen.

La idea propuesta por el diputado determina que los agentes que reúnan los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, tendrán derecho a un haber equivalente al 55% móvil de la remuneración del cargo desempeñado al momento del acogimiento.

Además, según está planteado por Coggiola, quienes reúnan los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022, tendrán derecho a un haber equivalente al 70% móvil de la remuneración del cargo desempeñado al momento del acogimiento al régimen de anticipación y hasta la fecha en que se encuentren en condiciones de acceder a la jubilación ordinaria.

Si bien el proyecto asegura que se seguirán realizando aportes para que “el monto de la futura jubilación no se vea afectado”, Savanco manifestó por qué no está de acuerdo con el diputado. “Para nosotros es sumamente grave y lo rechazamos porque básicamente, ambas medidas, producen una reducción de la planta de personal de trabajadores de los distintos escalafones que producirá una reducción de los aportes que se destinan a la caja previsional”, aseguró.

La crítica del gremialista es que en ambos casos no se explica de dónde saldría el dinero con el que el Estado pagaría porcentajes de "entre el 50 y el 70% del haber hasta que efectivamente se otorgue la jubilación". Además, afirmó: "Este proyecto va en contra de las medidas que tiene que tomar el Estado en momento de pandemia, que es justamente fortalecer el Estado y no vaciarlo".

Si bien Coggiola aseguró que el Instituto no recibiría el impacto del cese de los haberes que se pagarían con las arcas estatales, Savanco aseguró: "Sabemos que no es así porque al congelar las vacantes el Estado no cubre esas bajas que se generan"

Desde el ISSN entienden que "hay una problemática que viene pateando el Estado Provincial que es el desfinanciamiento de la Caja Previsional con sus actuales estructuras". Por lo que contestó: "Creemos que esa es la temática que hay que debatir para generar alternativas para frenar el desfinanciamiento que este año vamos a tener un déficit que va a rondar los 5 mil millones de pesos".

Por eso adjudican el verdadero problema de las jubilaciones a la gran falta de equilibrio presupuestario que tienen en sus arcas y creen que no es necesario "generar un nuevo problema cómo serían las jubilaciones anticipadas que solo desfinancian aún más la Caja".

Para evitar que este agujero presupuestario se profundice "porque todos los años se incorporan jubilados debe preverse un fondo de ingresos genuino para que el presupuesto provincial esté saneado", lanzó el hombre. Por lo pronto, planteó que se va a proponer en la "Legislatura que este tema no avance y justamente se discuta el desfinanciamiento de la Caja Previsional".