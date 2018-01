"Despacito", a un año del lanzamiento, rompió todos los récords

El tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee fue versionado por Justin Bieber y llegó a sonar en casi todo el mundo. Lo más destacable es que la canción rompió el contador de reproducciones de Youtube. Además, copó las listas de éxitos en 60 países, destacándose en Estados Unidos y España; y fue galardonada con más de 100 certificaciones de platino y diamante. Asimismo, no escapó a las parodias, que llenaron las redes sociales. También fue objeto de algunas interpretaciones. Su popularidad la llevó al famoso programa The Tonight Show with Jimmy Fallon e incluso fue objeto de polémica por el uso no autorizado por parte de ciertos políticos.