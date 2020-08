Detectan obreros de planes de vivienda trabajando en negro

Así, dos inspectoras asistieron al lugar, lo relevaron y detectaron que había 15 trabajadores sobre 30 en condiciones precarias, tanto laborales como de vivienda, que trabajaban en la construcción de dos planes de vivienda provinciales: uno de 40 y otro de 60 viviendas.

"La mitad del personal estaba en negro. Son 15 personas que están viviendo en tráilers, hacinados, en pésimas condiciones. No son de Neuquén, por lo tanto además están distanciados de sus familias y aceptando condiciones de trabajo inferiores a las de otros trabajadores", afirmó Miras Trabalón en diálogo con LM Neuquén, quien detalló que los obreros "no tenían Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), no tenían seguro de vida y cobraban lo que el empleador quería".

La delegada regional del Ministerio de Trabajo de Nación detalló que las empresas que presentaban la irregularidad "son las subcontratistas Tappata y Chávez, que tenían vínculo directo con la contratista César Maiolo", y todas prestaban servicios para la construcción de los dos planes de vivienda en Añelo, uno de los cuales está próximo a finalizarse.

"Tenían un salario bajísimo de mil pesos por día y viviendo en tráilers. Eso es servidumbre, no son relaciones del trabajo. Ese trabajador no tiene opción de volverse a su lugar", enfatizó la funcionaria.

Según explicó, de aquí en adelante las firmas tienen un plazo para presentar un descargo ante el Ministerio de Trabajo y registrar a esos trabajadores. "Si no los regularizan, se le aplica la multa", afirmó.