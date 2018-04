La denuncia fue formulada a fines de enero, en los juzgados de Zapala, por Anahí Ismael, bombera voluntaria de Caviahue contra una persona a cargo del área de Defensa Civil de dicha localidad.

"Hoy se va a votar una resolución del Frente Neuquino que pide explicaciones (a Mansegosa) ante mi denuncia de acoso. El intendente dijo que se había enterado por los medios y no es real porque había estado antes conmigo, me había dicho que haga la denuncia. Ningún concejal de acá se acercó, salvo Jara", dijo Ismael en diálogo con LU5.

Según explicó la bombera en su momento, el episodio tuvo lugar durante las tareas de búsqueda de una pequeña de ocho años que se había caído al arroyo que desemboca en el lago Caviahue.

"Estamos esperando que Ética Bomberil tome cartas en el asunto, ya se le enviaron las denuncias, ahora este hombre no está trabajando porque se pidió licencia. Desde que pasó esto nadie me llamó ni siquiera para preguntarme cómo estoy o cómo me siento cuando yo siempre estuve cuando me llamaron por un incendio", agregó.

Tras indicar: "El cargo que tiene en Defensa Civil es político, designado por el intendente. En cambio el mío no lo es".

