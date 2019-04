"No lo podíamos creer. Los dos empleados llevaban cuchillos, y uno de ellos logró lastimar al otro", expresó una de las testigo del episodio .

Uno de los involucrados pertenece a una cooperativa que es contratada por el municipio local para realizar diversas tareas de limpieza y mantenimiento, en tanto que el otro presta servicios para la Dirección de Parques y Jardines.

Personal de la Dirección de Protección Civil del municipio asistió al herido en el hall de acceso al edificio comunal, en la planta baja de donde se encuentra el despacho del Intendente Municipal Gustavo Gennuso.

El agresor tiene 27 años y quedó alojado en la unidad policial pero no se le iniciará ninguna causa por tratarse de lesiones leves. En tanto que el herido –de 38– fue trasladado al nosocomio local, donde determinaron que el corte no es profundo y no afecta órganos vitales.