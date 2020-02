Dos grandes sin rumbo

Porque el problema lo tiene una dirigencia, la de Independiente, que hace años no da pie con bola. Que toma decisiones desacertadas, que malgasta el dinero en refuerzos que no rinden, que les entregó “las llaves del club” a técnicos que se creyeron más importante que el mismísimo Rey de Copas. Que no supo usufructuar la obtención de la Copa Sudamericana 2017 e hipotecó a la institución. Fundamentalmente, que carece de proyecto e improvisa demasiado.