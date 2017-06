Dutto se preguntó cómo puede ser que en las dos oportunidades anteriores en que se había presentado estuvo ubicado en el primer lugar y en el segundo, y ahora esté en el puesto 16. “Yo no estoy reclamando esto para que me voten, pero estoy defendiendo mi historia. Pretendo que sea justo con lo que hice en mi vida”, aseveró.

El ex defensor consideró que están “forzando puntajes” y denunció que intentaron “invisibilizarlo”. “Creo que armaron el orden de acuerdo con una decisión tomada con anterioridad”, manifestó.

“Esto tiene una connotación política clara. Fui muy crítico a la gestión del intendente Quiroga. No pertenezco a ninguno de los partidos mayoritarios, así que seguro no me van a votar”. Juan José Dutto Defensor del Pueblo 2005-2011

Asimismo, recordó que además de ocupar ese cargo también fue presidente de la organización que nuclea a todos los defensores del país, fue elegido como representante de Argentina ante la Federación Iberoamericana y trabajó en la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Aseguró que la comisión evaluadora no tuvo en cuenta su trayectoria y lo “ningunearon”. Además, dijo que fue cuatro veces concejal, trabajó en la Carta Orgánica Municipal y actualmente es asesor en distintos ámbitos legislativos.

“Los concejales que hicieron el orden del mérito aseguraron que la valorización pondera los antecedentes afines al cargo y entonces no entiendo lo mío”, enfatizó.

Dutto aclaró que esto no interrumpe el proceso ya que los concejales deberán evaluar la impugnación y tomarán una determinación.