Echaron a una maestra porque se casó con su novia

“El fin de semana me casé con el amor de mi vida y como resultado fui despedida de mi trabajo. En opinión de la escuela, no soy el tipo correcto de católica por la elección de mi pareja”, dijo la maestra a través de su cuenta de Instagram. A los padres de los alumnos se les notificó el despido de Morffi mediante una carta en la que no se dio una razón específica por la cesantía de la docente, llevando a una veintena de padres a acercarse al colegio para exigir una explicación más concreta. “La trataron como a una criminal”, declaró Cintia Cini, mamá de uno de los estudiantes. Cini dijo que los padres desconocían que la maestra era lesbiana, pero que no importaba su inclinación sexual porque la única preocupación que tenían era la manera en cómo ella enseñaba a los estudiantes y aseguró que “era una de las mejores maestras de esa escuela”.

La portavoz de la arquidiócesis de Miami, Mary Ross Agosta, confirmó que Morffi había sido despedida, aunque no dio detalles sobre las razones, excepto para decir que la maestra había roto su contrato. “Es política de la arquidiócesis no discutir asuntos del personal. Como profesora en una escuela católica, su responsabilidad es en parte con el crecimiento espiritual de los niños. Uno tiene que entender que en cualquier corporación, institución u organización hay políticas, procedimientos, enseñanzas y tradiciones que se cumplen. Si algo en el camino no continúa dentro de ese contrato, entonces no tenemos otra opción”, explicó.

“Sabrás, para ser católico lo primero que te enseñan es a perdonar y a amar al prójimo como a ti mismo, al otro. Pero si eres gay, olvídalo”, dijo Cintia Cini, quien agregó “el amor es el amor”. La abogada de la maestra despedida, Erica Canas, dijo que está considerando un posible recurso legal para dejar sin efecto el despido y lograr una inmediata reincorporación.

7 Los años que la maestra llevaba dando clases

Si bien para la escuela la condición sexual de los maestros no es independiente de su labor, para los padres sí. Y éstos destacaron a la docente despedida como una de las mejores.

Violó las “Normas de Conducta”

El contrato incluye una sección de “Normas de Conducta” que sugiere que cada empleado debe “comportarse de una manera moral y ética consistente con los principios católicos”. Y advierte que “debido a la función particular de la Iglesia en la sociedad, ciertas conductas, inconsistentes con las enseñanzas de la Iglesia Católica, podrían llevar a medidas disciplinarias, incluida la terminación, incluso si ocurre fuera de la jornada laboral normal del trabajo realizado por el empleado para la Arquidiócesis”.