El 30% de los alojamientos de la ciudad son truchos

Daniel González Coca, titular de la cámara hotelera local, contó que la cantidad de alojamientos informales llegó a un nivel “alarmante”. Comentó que días atrás hubo una reunión entre los empresarios del sector a nivel nacional y se evaluó que los “truchos” ya alcanzaron el 50% del mercado.

“Eso se agrava en las localidades turísticas y el ejemplo extremo es Las Grutas, donde casi no quedan hoteles porque nadie invierte en hotelería formal cuando puede hacerlo en departamentos sin pagar impuestos”, detalló.

En el caso de Neuquén capital, indicó que se trabaja mucho con el turismo corporativo, lo que disminuye el campo de acción de los informales.

Sin embargo, agregó, “calculamos que, por fuera de las 3300 plazas registradas, tenemos fácilmente más de mil que no figuran en ninguna parte”, una proporción cercana al 30%.

Explicó que acá la actividad en negro se da principalmente con departamentos y casas en alquiler, pero confió que también hay hoteles que podrían estar registrados y no lo hacen para evitar la carga impositiva. Aclaró que no es fácil detectarlos porque “esa gente en general vende por plataformas online y no es tan sencillo como ver un cartel en la ruta”.

Los hoteleros truchos se beneficiaron con la tendencia, cada vez más marcada, de contratar las habitaciones por internet. Coca señaló que en los buscadores de alojamiento en línea, los controles son nulos. La situación es similar a la que denuncian los taxistas con Uber (ver aparte).

El Municipio y la Provincia trabajan de manera coordinada para habilitar y controlar cada alojamiento turístico, pero nada pueden hacer cuando se opera de manera virtual. Por eso, la federación nacional de hoteleros le pidió ayuda a la AFIP, que se meterá en internet para atrapar a los evasores.

AFIP: Pondrá sabuesos online para atrapar a los que no están habilitados.

Impuestos y servicios

Coca observó que, a diferencia del alquiler inmobiliario, con un inmueble para el turismo hay que pagar impuestos comerciales, los servicios de luz y gas son más caros y se deben abonar derechos de autor a cinco asociaciones distintas para pasar música o películas. “Además, una empleada doméstica tiene un sueldo de convenio mucho menor que una mucama”, observó.

Dijo que no se oponen a que alguien con un departamento en el fondo de la casa se sume a la oferta hotelera, sino que buscan “que no hagan competencia desleal y tributen como todos, porque hoy la diferencia es tan grande que nos están dejando fuera del mercado”.

“Esta situación que se da es grave porque esta gente sin registrar no ofrece su casa gratuitamente; están lucrando con el alojamiento pero lo hacen por fuera del sistema”.Daniel González Coca. Presidente de la Asociación Hotelera de Neuquén

Hay un 37 por ciento de ocupación promedio por año

Las camas disponibles para los turistas en la ciudad pasan gran parte del año vacías. Según estadísticas del Municipio, la ocupación promedio de plazas durante 2016 fue del 37%, cinco puntos por debajo del año anterior. Gran parte de la oferta es de 2 y 3 estrellas, el sector más perjudicado por la hotelería informal.

En Neuquén capital hay 55 alojamientos registrados, con 3364 plazas. En 2015, la ocupación promedio anual fue del 43% y el año pasado cayó al 37%. El cálculo incluye tanto la temporada alta como la baja. Los meses de mayor demanda son enero, febrero y julio, en ese orden.

El nivel de ocupación hotelera varía en función del flujo de visitantes y el crecimiento de la oferta. El año pasado, cuatro establecimientos cerraron su puertas pero, como contrapartida, se inauguraron otros cuatro. Para 2018 está en construcción un hotel cinco estrellas, que sumará 300 plazas en la ciudad.

De la oferta disponible hoy, la mitad corresponde a las categorías de 2 y 3 estrellas.

Ese segmento es el más perjudicado por los alojamientos truchos, según indicaron desde la asociación hotelera neuquina.

Los números revelan también que, al margen de la ocupación, cada vez más personas visitan la ciudad. En julio de este año, más de 50 mil turistas pasaron por Neuquén, frente a los 48 mil del mismo mes de 2016. La estadía promedio oscila entre tres y cinco días.

Sitios como Despegar y Booking son el Uber de los hoteles

Para los hoteleros, la competencia informal que se ofrece por plataformas virtuales se convirtió en un problema similar al que tienen los taxistas con Uber.

Daniel González Coca, de la cámara hotelera local, comentó que cada vez más familias contratan alojamiento por internet, mayormente en los sitios Despegar y Booking, donde no controlan al empresario sino que sólo le cobran una comisión.

“Es igual que Uber, porque son negocios muy grandes a nivel mundial que ofrecen lo que vos le decís que tenés para vender y la gente compra eso. En el caso de los taxis, ellos son un servicio público y tienen que tener una licencia, mientras que nosotros tenemos una carga tributaria importante y generamos empleo formal de manera intensiva, algo que no pasa con los que no se registran”, precisó.