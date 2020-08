El abuelo que a los 90 se declaró gay en Facebook

“Estuve en el clóset toda mi vida; muy al fondo, detrás de pilas y pilas de ropa. Ahí, hasta atrás. Al abrir esa puerta de frente tenía mucho miedo de lo que podrían decir. Estaba preocupado porque los necesitaba y no podía soportar la idea de perderlos sólo porque finalmente decidí ser yo”, mencionó Felts a su familia. Según relató, Kenneth contó a su hija Rebecca, quien también se declaró lesbiana hace 20 años, que él tuvo un romance con Phillip en los años 50, un hombre que conoció en la Marina, pero el momento y la época no ayudaron a que se animara a confesar quién era realmente. “Inmediatamente nos sentimos atraídos el uno por el otro y comenzamos a salir poco después, aunque no abiertamente y yo no salí como un hombre gay”, escribió Felts. “Simplemente nos fundimos”, dijo Felts sobre quien fuera el amor de su vida.

01601.png

No pudo despedir al gran amor de toda su vida

Después de dos años, Kennet Felts dejó a Philip, su gran amor, regresó a Kansas y se casó con una mujer en 1963. Juntos, tuvieron una hija. Su esposa nunca supo que él era gay y la pareja se divorció después de 16 años. La hija de Felts, Rebecca, le contó en 1995 que era lesbiana. Casi 25 años después, Felts se lo contó a su hija y pasó a compartir su historia en Facebook. La publicación de Felts en las redes sociales lo llevó a conectarse con una usuaria que se identificó como la sobrina de Philip. Le dijo a Felts que Philip había muerto. “Es terriblemente frustrante estar tan cerca de mi amor perdido y sin embargo no alcanzarlo, y terriblemente doloroso no poder decir adiós”, escribió. Hoy, lo primero que se observa en la página de Facebook de Kenneth Felts, es su sonrisa y su camiseta con la capucha arcoíris, los colores del colectivo LGBTI. Es una nueva bandera para acompañar un mensaje para todos los que lo conocen: “Soy libre, soy gay y estoy afuera”.