El adiós más doloroso

Veinticuatro horas después, la mamá de la capocómica murió en la clínica La Providencia, donde estaba internada desde el domingo. Afectada por la pérdida, Barbieri despidió a Ana, de 90 años, en el cementerio de la Chacarita, escoltada por sus seres queridos y un reducido grupo de famosos, entre ellos, su ex marido Beto César.

“Se le complicó todo y no sé por qué hizo un ACV y después el corazón no soportó. Y así pasó”, dijo con tristeza la vedette. “Yo veía a mi mamá y no era mi mamá, toda entubada, con un ACV demasiado grave”, agregó.

Los restos de Caputo fueron cremados en en el cementerio de Chacarita.

Mujer de caracter: Al igual que Carmen, Fede Bal destacó la fuerte personalidad de su abuela.

Enseñanzas y anécdotas

Aunque estuvo junto a su madre, Federico Bal no participó del sepelio de su abuela dado que se puso al frente de la obra en La Feliz.

Con la mirada perdida, el actor definió a Caputo como “una mujer con mucho carácter que sabía todo del espectáculo sin ser artista”. “Me cuidó mucho de niño, de grande chocamos mucho”, contó con una sonrisa, haciendo referencia a las declaraciones públicas que más de una vez Caputo hizo en su contra, generando polémica. En las últimas semanas, no obstante, Bal le había presentado a su novia, Laurita Fernández. “Me quedan las mejores anécdotas y enseñanzas. La dejamos ir hoy en paz”, concluyó.

La familia del espectáculo, unida

En medio del dolor, Susana Giménez y Moria Casán le manifestaron sus condolencias vía Twitter. “Querida Anita, lamento tu partida, nunca olvidaré tus cenas preparadas con tanto amor al gran Alfredo y a mí. Acompaño en su pesar a Carmen, Fede y a toda su familia”, escribió Moria Casán. En tanto, Su tuiteó: “Querida Carmen, lamento profundamente que se haya ido tu amorosa madre, era tan simpática y agradable. Te abrazo fuerte con todo mi cariño”.