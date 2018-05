La cadena de noticias Telesur, con sede en Caracas, informó que algunos centros de votación alrededor del país cerraron. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no anunció el final formal de los comicios presidenciales, como es la regla.

La titular del CNE de Venezuela, Tibisay Lucena, habló por última vez a la tarde, tras emitir su voto y afirmó que las elecciones se estaban realizando con total normalidad y que las irregularidades denunciadas por la oposición son menores a las de otros comicios.

"Hemos recibido denuncias de distinta naturaleza, nada en comparación con otros procesos electorales, mas bien nuestra evaluación es que ha discurrido con gran tranquilidad todas y cada unas de las denuncias que hemos recibido las hemos ido atendiendo", aseguró la rectora principal del CNE.

Sin embargo, la oposición alzo su voz denunciando fraude y afirmó que votó menos del 30 por ciento de la población.

José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los observadores internacionales, sostuvo que la participación fue muy baja en los centros electorales.

El Frente Amplio que nuclea a las principales fuerzas de la oposición dio una conferencia de prensa y acusó al oficialismo de cocinar "los números definitivos para terminar de montar la farsa electoral".

En contraste, algunos veedores internacionales como Jermy Fox, de Gran Bretaña y Vanessa Angustia, de España, destacaron la organización y seguridad del proceso de votación.

En mi opinión este sistema electora es el mejor del mundo, es inmejorable. Genera confianza a todo el pueblo venezolano. Es mucho mejor que el nuestro", consideró el escritor y periodista inglés.

En tanto, la española mientras que Angustia destacó"la tranquilidad" y la "normalidad democrática" con la que se desarrollaron los comicios. "estamos garantizando el corracto funcionamiento de los centros de votación y la formación del personal de la mesa que en todo momento ayudan a los electores y electoras que se acercan, garantizando el secreto del voto", añadió.

En sintonía, el presidente de Ecuardor Rafael Correa dijo que visitó cuatro colegios electorales de Venezuela. "Por lo que he visto fue una organización excelente con una importante participación de la ciudadanía, un bajo tiempo de espera, un bajo tiempo para ejercer el voto y un sistema extremadamente seguro, con doble control".

Sobre los gobiernos que adelantaron que no van a reconocer los resultados electorales, Correa expresó: "¡qué diablos se creen? DEjamos de ser colonia. Aquí hay elecciones a cada rato, pero como no les gusta los resultados, las desconocen. En 2015 con la nueva oposición no reconocieron nada y es el mismo sistema".

