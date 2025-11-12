Budín de banana, sin harina ni azúcar, pero lleno de proteína: cómo hacer esta receta exprés súper esponjosa

Te ofrecemos una receta sencilla para elaborar un budín de banana repleto de proteínas y súper esponjoso sin emplear harina ni azúcar.

Desde hace unos años, una tendencia llegó para quedarse. ¿De cuál se trata? La de elaborar exquisitos platillos sin emplear harina ni azúcar. En este artículo, te ofrecemos una receta sencilla para preparar un budín de banana repleto de proteínas y súper esponjoso. Tomá nota que es imperdible…

Entre otras propiedades alimenticias que contiene la banana , que se traducen en beneficios para la salud, pueden enumerarse:

Para elaborar un budín de banana sin harina ni azúcar, repleto de proteínas y que queda súper esponjoso, es preciso que reunamos los siguientes ingredientes:

Tres bananas .

. 2 huevos.

4 cucharadas de cacao en polvo.

1 cucharada de polvo de hornear.

50 gramos de nueces.

50 gramos de almendras.

A continuación, deberemos cumplimentar esta guía paso a paso para cocinar este budín de banana sin harina ni azúcar:

Colocar las tres bananas en un bol y pisarlas hasta que se forme una suerte de puré. Cuánto más maduras se encuentren las bananas , más fácil será preparar el budín .

. Junto con un poco de polvo de hornear y cacao en polvo, integrar hasta que quede una mezcla homogénea. En este paso, se puede incorporar un poco de miel, edulcorante o un endulzante natural.

Mezclar las claras hasta tenerlas en punto nieve e integrar a la preparación de las bananas y las yemas.

y las yemas. Con espátula, mezclar ambas cosas y sumarles almendras y nueces picadas para darle un toque crocante que aportará proteínas.

Colocar todo en una budinera con un poco de antiadherente en spray o aceite de coco y hornear durante 20 a 30 minutos, a 170 grados.

Finalmente, se puede dejar enfriar o desmoldar luego de esperar algunos minutos y servirlo en porciones.

budin-de-banana.jpg El budín de banana sin harina ni azúcar es un excelente postre, ideal para hacer en pareja o con hijos, puesto que es entretenido y muy fácil a la vez.

En diversos sitios especializados, se subraya que el budín de banana sin harina ni azúcar es un excelente postre, ideal para hacer en pareja o con hijos, puesto que es entretenido y muy fácil a la vez. No hace falta tener una ocasión especial para hacer este delicioso pastel, puesto que también se puede comer en el desayuno o en la merienda, acompañado de un té o un jugo de fruta. En su elaboración, se prescinde del azúcar, puesto que el sabor dulce ya se lo dan las bananas maduras, un sabor de origen natural muy saludable que, como decíamos más arriba, nos aporta nutrientes y energía.

En el caso específico de la receta que ofrecemos en esta nota, es importante subrayar que este budín de banana nos proporciona potasio y fibra, y un importante nutriente de vitamina E, debido a la incorporación de los frutos secos descriptos más arriba.