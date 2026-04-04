Neuquén apuesta por los videojuegos con una Game Jam y capacitaciones gratuitas

Se trata de la “Gregorio Álvarez Game Jam 2026”, que tendrá lugar durante todo el mes de abril.

El evento se desarriollará durante todo el mes de abril.

La ciudad de Neuquén será escenario de una interesante propuesta: la primera edición de la “Gregorio Álvarez Game Jam 2026” . El evento, impulsado por el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, busca fomentar el desarrollo de videojuegos con identidad cultural local.

Durante todo el mes de abril, habrá capacitaciones abiertas y gratuitas con un evento central de creación colaborativa, en formato híbrido (presencial y virtual).

El objetivo de la Game Jam es fortalecer la comunidad neuquina de desarrolladores y posicionar a la provincia en el mapa de la industria gamer.

La iniciativa, organizada por la Secretaría de Cultura, está dirigida a personas interesadas en iniciarse o perfeccionarse en el desarrollo de videojuegos, sin necesidad de experiencia previa.

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¿Dónde y cuándo tendrá lugar la “Gregorio Álvarez Game Jam 2026”?

Los encuentros formativos del evento se realizarán en la Sala Alicia Fernández Rego (Vuelta de Obligado 50), en las siguientes fechas:

Sábados 11 y 18 de abril, de 19 a 23 horas.

Viernes 24 de abril, de 16 a 21 horas.

Los cupos son limitados y la participación es gratuita, con inscripción previa.

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El gran desafío: crear videojuegos en 48 horas

Como cierre de la propuesta, del 24 al 26 de abril se desarrollará la Game Jam, un desafío intensivo de 48 horas donde equipos multidisciplinarios deberán crear un videojuego desde cero.

La dinámica propone el trabajo colaborativo entre programadores, diseñadores, artistas visuales y músicos.

Además, uno de los ejes centrales será la incorporación de elementos de la identidad cultural neuquina, promoviendo contenidos locales dentro del entorno digital.

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Desde la organización destacaron que esta propuesta apunta a consolidar a Neuquén como un polo emergente en la industria tecnológica y creativa.

“Los videojuegos son una de las herramientas creativas más potentes de la actualidad. Permiten que distintas disciplinas se encuentren y construyan proyectos con impacto cultural y económico”, señaló Agustín Rojas, referente de la comunidad de desarrollo local. “Los videojuegos son una de las herramientas creativas más potentes de la actualidad. Permiten que distintas disciplinas se encuentren y construyan proyectos con impacto cultural y económico”, señaló Agustín Rojas, referente de la comunidad de desarrollo local.

En ese sentido, la Game Jam no solo funcionará como un espacio de formación, sino también como una plataforma de desarrollo profesional y expresión artística.

Cómo participar del evento

La “Gregorio Álvarez Game Jam 2026” es una propuesta abierta a toda la comunidad, orientada tanto a principiantes como a personas con experiencia en el sector.

Quienes deseen participar deberán completar una inscripción previa en la página Eventbrite, buscando “Capacitaciones - Gregorio Álvarez Game Jam (GAGJ)”.