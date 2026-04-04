Caos por la madrugada en Ruta 7: choques, alcoholizado y trompadas

Los choques se registraron este sábado, entre la 1 y las 3. Intervino la policía para que no pase a mayores.

Dos fuertes choques registrados esta madrugada volvieron a dejar en evidencia la alta peligrosidad de la Ruta 7 . Un conductor manejaba alcoholizado y ocasionó una colisión entre otros tres autos; mientras que un segundo protagonista más tarde volcó a raíz de una distracción.

El primer siniestro, informó Centenario Digital, tuvo lugar alrededor de la 1:50 a la altura de la segunda rotonda, cuando un hombre de 43 años se trasladaba sobre la mano Centenario-Neuquén en su Citroën C4. En esas circunstancias y por motivos que se investigan, colisionó violentamente contra la parte trasera de un Ford Fiesta Kinetic en el que iban una pareja y una niña.

Este segundo vehículo terminó metros más adelante del lugar de impacto y, a su vez, quedó en medio del choque una Ford EcoSport, que quedó encerrada entre el Fiesta y un Peugeot 208 que conducían dos jóvenes.

El impacto generó conmoción en automovilistas que pasaban por el lugar y el personal de Salud y de Tránsito Villa Obrera no tardó en llegar.

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Mientras el personal del Hospital Natalio Burd procedía a trasladar a dos de los ocupantes del Fiesta, Bomberos debieron cortar la puerta de la EcoSport para poder rescatar a su conductor y prepararlo para su traslado al hospital local.

En simultáneo y tras verificar el estado de salud de los restantes involucrados, se decidió someter al test de alcoholemia al conductor del C4, quien al parecer no requería asistencia. Este fue señalado rápidamente por los demás como el desencadenante de todo el siniestro y se vivieron momentos de tensión tras el arribo de familiares de otro involucrado, quienes comenzaron a increpar al hombre de 43 años a quien alcanzaron a darle algunos golpes hasta la intervención de los efectivos que los separaron.

La situación escaló aún más cuando el alcotest arrojó un resultado positivo con una graduación de 0.99 gramos de alcohol en sangre, y el conductor debió ser resguardado en un patrullero para cuidarlo de más agresiones.

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Distracción y vuelco

El segundo accidente se dio pocos minutos antes de las 3 en la zona del ex peaje, cuando un joven de 21 años perdió el control de su Ford Fiesta y volcó.

El vuelco se dio esta vez sobre la mano Neuquén-Centenario, aparentemente -según declaraciones del conductor- cuando éste se distrajo para prender la luz interior del auto, lo que lo llevó a despistar hasta impactar el guardarrail. El fuerte impacto terminó por levantar al auto en el aire, generando el vuelco y hasta un derrape de unos cuantos metros.

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Un grupo de jóvenes que viajaban a bordo de una camioneta detrás del Fiesta vieron toda la secuencia, frenaron a un lado de la ruta y acudieron a auxiliar al conductor. En simultáneo, llamaron a Emergencias.

Personal policial de la Comisaría Quinta y del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) intervinieron minutos más tarde en la escena. Milagrosamente, el joven salió prácticamente ileso y, afortunadamente, al llevar cinturón, no salió despedido del vehículo. El test de alcoholemia dio resultado negativo.

Bomberos voluntarios de Centenario también acudieron al lugar y retiraron el auto de la cinta asfáltica y la posterior limpieza de la calzada.