Repudiable: prendieron fuego un contenedor de basura en el centro de Neuquén

Ocurrió este viernes por la noche en pleno centro de la capital. No es el primer caso que se registra.

El contenedor incendiado esta ubicado en pleno centro de la capital.

Un nuevo caso de vandalismo en Neuquén generó preocupación y repudio entre los vecinos de la capital. Este viernes por la noche, se registró el incendio de un contenedor de basura municipal.

El indignante hecho ocurrió alrededor de las 21 en pleno centro de la ciudad, en la intersección de las calles Julio Argentino Roca e Hipólito Yrigoyen , una zona que combina locales comerciales con restaurantes y bares. Allí, desconocidos habrían iniciado el fuego en el interior del habitáculo y posteriormente huyeron.

La secuencia quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular por redes sociales. En las imágenes se puede observar cómo el humo sale desde adentro del contenedor.

En el mismo se escucha al autor del video afirmar “se incendió”, mientras que otra persona le responde “ahí se prendió”.

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¿Qué se sabe del incendio del contenedor?

Hasta el momento las autoridades no se han expresado respecto al repudiable hecho. Cabe destacar que no es el primero de este tipo que se registra en la ciudad.

En tanto, en relación a los autores del incendio, no fueron identificados, aunque se presume que las cámaras del lugar ayudarán en la investigación.

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Vandalismo que se repite

El incendio de los contenedores que corresponden al sistema de recolección de residuos de la ciudad de Neuquén no es novedad. En enero pasado, un hecho similar se vivió en el bajo neuquino.

La mañana del jueves 15, las imágenes de un contenedor quemado sobre calle Santa Cruz, frente al edificio del sindicato de Petroleros Privados, generó enojo entre los residentes. El mismo quedó completamente gris y resquebrajado por el fuego.

contenedor quemado

En aquella ocasión, LM Neuquén pudo confirmar que el daño en el dispositivo de recolección fue total y debía ser cambiado, dada la peligrosidad de continuar con su uso en el estado en que quedó.

Estos casos no son aislados: la Municipalidad ha registrado varios contenedores que debieron ser reemplazados por ser incendiados durante la noche.