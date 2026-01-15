Indignante: incendiaron un contenedor de basura en el bajo de Neuquén

Ese tipo de contenedores resultan especialmente costosos para la Municipalidad. No es el primer caso registrado.

Una indignante escena se difundió durante la mañana de este jueves. Se trata de un contenedor de basura de la Municipalidad quemado sobre la calle Santa Cruz, frente al edificio del sindicato de Petroleros Privados, en el bajo de la ciudad de Neuquén.

En imágenes a las que pudo acceder LM Neuquén , puede verse que el contenedor quedó completamente gris y resquebrajado por el fuego.

Según pudo averiguar este medio, el daño en el dispositivo de recolección es total y deberá ser cambiado, ya que es riesgoso utilizarlo en el estado que quedó. Otro dato, ese tipo de contenedores "bilaterales" son importados de Italia y muy costosos, por lo que cada uno que haya que reemplazar implica una erogación considerable para las arcas municipales.

Según afirmaron vecinos del área, en diálogo con el móvil de LU5, el contenedor estaría quemado desde las fiestas.

No es el primer caso en que la municipalidad ha registrado contenedores que debieron ser reemplazados por ser incendiados durante la noche, aunque este es el primero de este tipo, que son especialmente caros.

Tacho de basura quemado Foto: alerta digital

Meses atrás, el secretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad de Neuquén, Cristian Haspert se refirió a la problemática en una entrevista con AM Cumbre. En ese caso, habló de la quema de los contenedores plásticos, que hoy son la norma en la zona centro, ya que los canastos metálicos para cada vivienda están prohibidos. En cambio, el municipio colocó contenedores con ruedas en cada cuadra.

“Al ser plásticos, son livianos y en el caso de que alguna persona tire una colilla de cigarrillo o restos de brasas, se prende fuego de una manera tremenda”, compartió el secretario.

Un incendio destruyó un auto y estuvo a punto de quemar una casa

Días atrás, durante la noche del martes 6 de enero, el grave incendio de un auto atemorizó a los vecinos del barrio Cuenca XVI cuando las llamas alcanzaron gran tamaño en calle Las Torcazas Manzana 4 lote 10. En un principio, el Peugeot 307 estaba dentro del garaje, pero al notar la presencia de humo, los dueños lo sacaron a la calle.

El llamado al SIEN y los Bomberos de la Policía de Neuquén fue inmediato y la ayuda llegó a los pocos minutos. No obstante, las llamas lo consumieron rápidamente sin dar tregua.

Un incendio destruyó el auto y estuvo a punto de quemar la casa

En diálogo con LM Neuquén el Jefe de la División de Bomberos del barrio Hipódromo informó que a las ocho de la noche se recepcionó un llamado en cuartel VI que solicitaba atención urgente. "Al momento de arribar la dotación se veía el foco en el sector del habitáculo del motor", precisó y lamentó: "hubo daños totales".

Los bomberos de ambas dotaciones trabajaron codo a codo para extinguir lo más pronto posible las llamas que alcanzaban los 5 metros mientras una densa columna de humo se extendía por el plan de viviendas.

"Las tareas de extinción se pudieron realizar con normalidad, se trabajó con autobomba pesada del cuartel", dijo Corzo y agregó que no hubo personas lesionadas, por lo que no se convocó al personal de ambulancias del SIEN.

Al respecto de los motivos que originaron el desastre, el Jefe del Cuartel VI indicó que por lo que expresaron los damnificados notaron un desperfecto que intentaban arreglar. "Puntualmente por lo que se pudo averiguar había un muchacho que estaba realizando tareas de mantenimiento en el vehículo, aparentemente se produjo un problema eléctrico y hubo pérdida de combustible", apuntó.