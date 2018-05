El conflicto llega a su fin

¿Era necesario? La pregunta retumba en todos los rincones de la provincia. La dirigencia de ATEN tiene hoy motivos para responder que sí, sin lugar a dudas. De lo contrario, no habría conseguido mejorar la propuesta inicial del Gobierno. Y sin querer decirlo, los funcionarios de la administración provincial le dan la razón al sí de la respuesta de la dirigencia de ATEN a la pregunta general. El Gobierno aseguró que su oferta del domingo, la tercera formal desde que se inició la discusión salarial de este año, fue superadora de las anteriores. Y debió superarse afligido por la perpetuación del conflicto y su golpe más doloroso: el paro. ATEN pudo aceptar la propuesta inicial del Gobierno: extender al primer trimestre de este año el acuerdo del 2017. Esto es, la actualización salarial por inflación cada tres meses. Pero, de entrada, los docentes agremiados manifestaron que no cerrarían ningún acuerdo que no contemplara todo el año. Al final, tras 43 días de paro, consiguieron que la misma fórmula de actualización (en base a un promedio de los IPC de Neuquén, Córdoba y el Indec) se extendiera a todo el año, además de un adicional de 4 mil pesos y la devolución de los salarios mal liquidados. El CPE ahora tiene que instrumentar la recuperación de contenidos. ¿Era necesario?

Al plenario de ATEN llegan hoy más votos a favor de aceptar la oferta salarial de las asambleas que en contra.