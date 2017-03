El desplome de la UNCo

Pero ese no es el único problema en la UNCo. Al igual que los educadores provinciales, sus docentes se encuentran aplicando medidas de fuerza para conseguir una recomposición salarial. Y aun cuando la cuestión de los sueldos se solucionara difícilmente las actividades se desarrollarían como corresponde.

La situación edilicia de la UNCo está colapsada y se encuentra en estado de emergencia, igual que la educación.

Los dos gremios de la institución (docentes y no docentes) y la federación que agrupa a los estudiantes advirtieron que la crisis no viene de ahora, sino que la mayoría de los gobiernos que pasaron por la Casa Rosada ayudaron no solamente a desfinanciar la UNCo, sino que tampoco nada hicieron para evitar su colapso edilicio.

Este año, la UNCo recibirá mil millones de pesos menos de lo que precisa para salir a flote. ¡Si eso no es ahogo!

Los gobiernos de Neuquén y Río Negro ya tienen bastante con sus propios problemas como para hacerse cargo del desinterés de Nación por mejorar las cosas; pero por lo menos hubiesen evitado hacer menos demagogia durante las últimas campañas prometiendo cosas que no hicieron para morigerar la situación.

Llamativamente, muchos de sus gobernantes son graduados de los claustros de esa misma universidad.