El director de Crash fue denunciado por agresiones sexuales

La mujer afirma que Haggis la violó en 2013 cuando la acompañó a su departamento de Manhattan tras el estreno de un film. Breest declaró que se sintió “petrificada y paralizada”, mientras el director le decía: “Me tienes miedo, ¿verdad?”.

Otra de las mujeres que denunció al realizador canadiense es una publicista de 28 años que se encontraba trabajando en un programa de televisión que Haggis producía en 1996. La víctima aseguró que la violó tras quedarse solos en una sala. “Me estaba mirando y vino hacia mí. Me resistí, pero me dijo: ‘¿De verdad quieres seguir trabajando?’, y luego me forzó. No supe qué hacer”, confesó la mujer, que evitó dar su identidad para no tener represalias debido a que continúa trabajando en la industria del entretenimiento.

Pudo huir

La tercera acusadora tenía más de 30 años cuando se reunió con Haggis para hablar sobre una serie. Aseguró que cuando llegó todos se marcharon dejándola sola con el director, quien, tras contarle el trato que tenía con su mujer sobre libertad sexual, intentó forzarla. Consiguió finalmente huir en su coche. La cuarta mujer que presentó denuncia, con poco más de 20 años, afirmó que el acusado intentó besarla y la persiguió en taxi por Canadá aunque pudo llegar a su casa.

El movimiento contra el acoso se inició luego de que en octubre pasado The New York Times publicó un artículo que dejó al descubierto los abusos sexuales perpetrados durante años por el afamado productor Harvey Weinstein.

Campaña #MeToo

Meryl Streep, Gal Gadot y Natalie Portman se han sumado a la campaña #MeToo (Yo también), en la que numerosas mujeres han denunciado haber sido víctimas de acoso sexual.

Hoy, en la entrega de los Globos de Oro, la campaña será el telón de fondo y se espera que algunas actrices galardonadas vistan de negro como una muestra de solidaridad con sus colegas.