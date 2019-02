¿El festejo de Borré fue para el Pipa Benedetto?

Claro que muchos le creyeron y otros no. Para estos últimos, fue una indirecta para el atacante xeneize, que tuvo un mal gusto en la final de Madrid al burlarse de Montiel en la superfinal.

A propósito del lateral derecho de River, será evaluado hoy por los médicos del plantel luego del esguince de tobillo derecho que sufrió el domingo en Liniers.

De acuerdo con el estado de la pierna afectada, Montiel, de 21 años, podría realizarse estudios complementarios para determinar si la lesión puede comprometer su disponibilidad de cara al clásico del domingo ante el líder Racing en el Monumental.

"No fue un mensaje, no armen una novela donde no la hay. Rafa le sacó la lengua a Juanfer (por Quintero), que estaba en el banco”. Ana Caicedo Pareja de rafael santos borré

Montiel fue reemplazado a los 23 minutos del segundo tiempo en el José Amalfitani y en su lugar ingresó el uruguayo Camilo Mayada, una de las alternativas de las que dispone el DT Marcelo Gallardo para el puesto junto con el paraguayo Jorge Moreira.

Por primera vez desde el reinicio de la competencia oficial, el 19 de enero en un partido postergado con Defensa y Justicia, el plantel de River tendrá una semana entera de trabajo para preparar el encuentro con Racing.

Partidazo si los hay, en el que el Millonario intentará hacer valer la amplia paternidad histórica ante una Academia que sumó 42 puntos en 17 fechas, en una marca impresionante. El 1 neuquino Arias será un escollo para el Millo.

Loustau será el árbitro ante Racing

patricio Loustau será el árbitro del clásico river y racing, líder de la superliga, el domingo en el Monumental, mientras que Diego abal estará en newell’s Central. el neuquino Herrera (a quien Lunati atacó en las redes tras Vélez-river) dirigirá Tigrebanfield el viernes.