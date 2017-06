El FpV convocó a internas para el 2 de julio en la ciudad

“Todos los pasos están cumplimentados, se hizo la reunión del Consejo local, que tenía mandato del Consejo provincial del PJ, para la constitución de un frente”, explicó Pablo Todero, presidente del Consejo local del PJ.

De estas elecciones podrán participar todos los afiliados a los partidos que integran el frente, además de los ciudadanos independientes. El 19 de junio será la fecha límite para la presentación de listas de candidatos y avales. Al ser consultado respecto de quiénes se postularán en estos comicios, Todero dijo que no tienen un nombre. “El que salga de esta interna será nuestro candidato. No vamos a impulsar a ninguno en particular y sí apoyaremos a la lista que se consagre ganadora para que podamos ingresar la mayor cantidad de concejales al Deliberante. Si antes se puede llegar a un acuerdo se analizará, pero a priori no vamos a apoyar a nadie”, apuntó.

Lo que se desconoce es qué decisión tomará Nuevo Encuentro, que históricamente integró el FpV pero que hoy marca diferencias. A su vez, está en duda la participación de otro sector peronista (agrupación Lealtad y Unión), que competiría en internas pero si se habilita a votar sólo a afiliados del PJ.