El fútbol femenino pide pista en el Alto Valle

Neuquén. Se estima que en el Alto Valle hay 1500 jugadoras de fútbol, entre federadas y aficionadas. “Y no sé si no nos quedamos cortos”, asegura Juliana Rodríguez, la jugadora regional que más logró trascender en la actividad (ex Barcelona y River, entre otros). Sobra pasión, materia prima y ganas de superarse. Falta, en algunos casos, infraestructura, organización y espacio.