El Gobierno confirmó que enviará una nueva Ley de Salud Mental al Congreso: cuáles serán los cambios

La medida fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La iniciativa que plantea el oficialismo prevé las internaciones involuntarias como recursos excepcionales.

A través de su cuenta de X, el vocero presidencial y jefe de Gabinete Manuel Adorni, anunció este martes que el Gobierno presentará "una nueva Ley de Salud Mental ".

Desde el ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, revelaron a La Nación que este proyecto busca actualizar la ley sancionada en 2010 para "mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario" y "clarificar conceptos y criterios, adaptándolos a las necesidades actuales".

Esta iniciativa que plantea el oficialismo prevé las internaciones involuntarias como recursos excepcionales. "En urgencias, el médico psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas", informaron fuentes con acceso al proyecto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2041505633325772824?s=20&partner=&hide_thread=false En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) April 7, 2026

Los cambios que se implementarán con la nueva ley de Salud Mental

A su vez, se contempla extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. "En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia", agregaron.

Para llegar a este cambio, se realizó un relevamiento de testimonios de familiares, pacientes y profesionales de la salud mental, pero también de actores del ámbito judicial y legislativo para detectar los problemas en la práctica diaria.

Entre los impedimentos se detectó que solo 16 de 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley y que solo existen 18 hospitales generales con servicios de salud mental.

hospital borda salud mental

Desde Infobae indicaron que otra de las medidas que se tomará es cambiar el término "padecimiento mental", considerado ambiguo, por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, "incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión".

En otro pasaje del proyecto, se propone fortalecer la red de atención en salud mental, con hospitales especializados, en detrimento a la ley vigente que impulsa el cierre de hospitales psiquiátricos. Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas.

Otro punto clave es que se busca "fortalecer los sistemas de información, en particular el RESAM (Registro Nacional de Personas Internadas por motivos de Salud Mental) y el REFES (Registro Federal de Establecimientos de Salud), herramientas clave para conocer la capacidad instalada, disponibilidad de camas y cantidad de pacientes".

Es así que se establece ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR, para una mejor supervisión del sistema.

El presupuesto provincial incluye partidas específicas para ser destinadas a Salud Mental. El presupuesto provincial incluye partidas específicas para ser destinadas a Salud Mental.

Esta propuesta responde a pedidos de familias, profesionales y fuerzas de seguridad que han manifestado dificultades con la normativa vigente, la Ley26.657 de Salud Mental y Adicciones, que fue promulgada en diciembre de 2010y reglamentada en 2013, cuyo enfoque de desmanicomialización encontró límites en la práctica por la falta de dispositivos adecuados.

Desde los sectores que buscan adecuar y modernizar la normativa actual, se mencionan casos y testimonios de familiares de pacientes, como Marina Charpentier, madre del músico Chano Moreno Charpentier, para fundamentar la necesidad de revisar la ley.