Según explicó en LU5, el contador Fernando Schpolinasky “estas políticas no funcionan” y advirtió sobre la especulación financiera que implican estas inversiones, según el economista "la Argentina cuenta con 55 mil millones de pesos en Lebacs en stock".

"Un 26,3% para los lebacs es una tasa tremenda, se trata de una inversión financiera sin ningún tipo de riesgo empresarial. Es terrible que convenga más que comprar semillas, es destructivo para la economía del país”, agregó el ex concejal.

"Este mecanismo se usa para que el dólar no se dispare. Aún no tiene ningún resultado positivo. El Gobierno usa solo políticas monetarias para combatir la inflación pero no le funcionan. Renovaron más del 80% de los tenedores de LEBACS, vuelve a ser efectiva la renta financiera, la rentabilidad en dólares es tremenda, es una inversión de especulación financiera”, manifestó y concluyó: "Lamentablemente las inversiones que están llegando a la Argentina, no digo todas, tienen que ver con inversiones financieras. El inversor extranjero está mirando a la Argentina como un negocio financiero cortoplacista".