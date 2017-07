En la tarde de ayer, la Academia volvió a las prácticas y si bien el volante se presentó, no se movió a la par de sus compañeros, dando muestras claras de que su deseo es jugar en Europa.

Si bien todavía no hay nada confirmado y el Sporting de Lisboa debe poner el dinero total de la cláusula de rescisión del contrato del Huevo, en las próximas horas quedaría todo resuelto para que el neuquino emigre al fútbol luso.

“Terminó jugando un gran nivel, fue citado a la Selección, y hay muchos clubes interesados. Hay una cláusula de rescisión. Si se va tendré un problema grave para buscar su reemplazante”, se sinceró el propio entrenador Diego Cocca, a sabiendas de que el futuro del jugador está prácticamente definido. “Hay jugadores que tocan techo y que están en un nivel bárbaro. Así, las ofertas van a venir. El recambio es normal. Yo no voy a tener un jugador que no quiera quedarse. A mí me hubiese pasado lo mismo. Si me hubiese venido a buscar el Sporting de Lisboa y estaba bien en Racing, yo me iba”, agregó el DT.

Por la tarde hubo una reunión clave entre la dirigencia y el entrenador para referirse a los refuerzos y además se charló con el zapalino, quien manifestó nuevamente su deseo de partir mientras que los dirigentes trataron de seducirlo para que se quede. La novela parece que dará nuevos capítulos.

"Me voy a juntar con Blanco para hablar de muchas cosas. No quiero dar nombres porque se terminan yendo a otro lado”.“Acuña terminó en un nivel muy alto. Tendré un problema grave para buscar a su reemplazante”.Diego Cocca. Entrenador de Racing

El arco es prioridad

La búsqueda principal de Cocca sigue siendo un arquero tras la salida de Agustín Orión y el principal apuntado es Martín Arias de Gimnasia. Si bien el DT no dio nombres, aseguró: “Vamos a incorporar a un arquero. Tanto Musso como Gómez son hoy mis arqueros y respondieron bien. En la Sudamericana son ellos dos y tenemos que traer otro. Vemos qué podemos encontrar”.

Mientras tanto, el propio Blanco lanzó el nombre de Andrés Ibargüen, delantero colombiano de Atlético Nacional, por quien el club ya ofertó y esperan respuesta para seguir negociando.