El humano alcanzó sus límites biológicos

Ni más altos, ni más longevos, ni más fuertes... La especie humana, en efecto, podría haber llegado a su límite en cuanto a altura, esperanza de vida y capacidades físicas. Pero no sólo eso: según una investigación recientemente publicada en Frontiers in Physiology, los humanos no sólo estamos sujetos a una serie de limitaciones biológicas, sino que además nuestro impacto sobre el medioambiente (cambio climático incluido) podría estar teniendo un efecto negativo sobre esos límites.