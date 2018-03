El Mapo llevará una propuesta para "relanzar" al MPN

Así lo indicó el ex diputado José “Pino” Russo, quien participa de la mesa coordinadora del MAPO, junto a los ex vicegobernadores Ana Pechen y Federico Brollo, el actual funcionario provincial Rodolfo Laffitte y el ex ministro Naldo Labrín.

“Queremos poner en discusión temas que son de interés de la comunidad. Hoy los partidos no hablan de las cosas que pasan y la visión que tienen sobre la realidad, como la reforma laboral o previsional. Opinan las personas, los dirigentes, pero no los partidos”, indicó Russo, y explicó que lo que llevarán a la reunión con las autoridades del MPN se elaborará en una jornada con militantes seis días antes. “El 10 será un encuentro donde se ponga en discusión la dinámica partidaria. Por ejemplo, discutir cómo se conforman las autoridades partidarias, cuáles tienen que ser los ejes de debate, el nivel de compromiso ideológico de un partido, cómo tiene que instrumentarse una verdadera democracia interna”, señaló.

Russo dijo que se invitó al gobernador Omar Gutiérrez, al vice Figueroa, a los ex mandatarios Jorge Sapag y Jorge Sobisch y al petrolero Guillermo Pereyra, entre otros referentes importantes del partido.

“Queremos que estén todos quienes tengan alguna participación política de relevancia, más los afiliados que puedan participar de una discusión democrática en grupos. Lo que surja de ahí se va a presentar como informe a las autoridades partidarias como se hizo en el 85, para que se vea que es lo que piensa la gente, no los funcionarios”, advirtió. “Esto no tiene vocación electoral, sino que busca mejorar la dinámica participativa en el MPN y darle identidad propia, que es muy importante. Porque somos un partido de distrito identificado con lo que le pasa en Neuquén”, apuntó.

Nació en el 85

Su historia

El Mapo nació en 1985, después de que el MPN perdiera las elecciones de término medio a diputados nacionales. Ahí surgió de parte de un grupo de dirigentes el pedido de elegir representantes de una manera democrática, lo que determinó después modificar la Carta Orgánica y establecer la realización de internas. Luego, en 1987 este espacio se transformó en una línea interna del partido, que se consolidó dentro del espacio de la lista Blanca.